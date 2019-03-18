Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта
26 марта 2019 года CNews проведет конференцию «Интернет вещей».
26 марта 2019 года CNews проведет конференцию «Интернет вещей».
Зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Основные вопросы к обсуждению:
- Что такое интернет вещей?
- Какова его роль в цифровизации экономики?
- Какая инфраструктура необходима для внедрения интернета вещей?
- Какие бизнес-процессы можно автоматизировать с помощью интернета вещей?
- Насколько серьезные вложения потребуются для того, чтобы запустить такой проект?
- Как рассчитать эффективность использования интернета вещей?
- Какие сложности возникают в ходе таких проектов?
- Как спрогнозировать и минимизировать риски внедрения интернета вещей?
- Каковы перспективы использования интернета вещей в России?
- Какие кейсы являются наиболее показательными?
- Как будет развиваться рынок интернета вещей в ближайшие годы?
Подтвердили свое участие:
Владимир Конырев, руководитель отдела внедрения ИС, «РАВ Агро Про»;
Кирилл Кукаркин, ИТ-директор, YUM Restaurants Russia;
Наталья Борщук, заместитель руководителя Представительства Калининградской области при Правительстве России;
Андрей Колесников, директор, Ассоциация интернета вещей;
Оксана Смирнова-Крелль, член правления, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока, МТС-Банк;
Александр Евсин, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД - начальник Ситуационного центра;
Олег Калинко, советник директора, «СО ЕЭС»;
Василий Ежов, владелец продукта Интернет Вещей, ПАО «Сибур Холдинг»;
Андрей Куркин, начальник управления ИТ , Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;
Александр Шумилин, менеджер по серверным продуктам, компания Hewlett Packard Enterprise ;
Михаил Лядов, директор по продажам Atos;
Дмитрий Соколов, эксперт по развитию направления MindSphere IoT, Siemens;
Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, ВТБ;
Дмитрий Карандин, руководитель проектов Smart City Lab, ДИТ г. Москвы.
Список участников на данный момент доступен по ссылке.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону +7(925)511-19-18, e-mail: akanatova@cnews.ru, Алина Канатова.