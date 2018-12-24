Xiaomi выпустила дешевый флагман, открыв новую серию

Новый смартфон Xiaomi Mi Play с 5,84-дюймовым экраном FHD+ на чипе Helio P35 обойдется покупателям в $160.

Новое направление флагманских смартфонов Xiaomi



Компания Xiaomi сегодня представила в Китае новую флагманскую модель смартфона Xiaomi Mi Play. Новинка интересна 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, новейшим мобильным процессором Helio P35 и ценой, достаточно скромной для аппарата с подобными характеристиками.



По данным компании, модель Mi Play станет первым образцом новой серии смартфонов Xiaomi. Представляя собой версию семейства Redmi в общей линейке Mi, смартфоны категории Play, как ожидается, будут более доступны нежели большинство других вариантов Mi.

В то же время, Mi Play значительно отличается от серии Redmi более продуманным дизайном. В частности, взамен металла и пластика корпусов Redmi в Mi Play предусмотрено стеклянное покрытие Gorilla Glass с лицевой и тыльной сторон, а также более привлекательная отделка тыльной стороны.

Особенности конструкции смартфона

Смартфон получил 5,84-дюймовый дисплей с водонепроницаемой «капельной» выемкой по центру верхней части экрана – такой дизайн впервые применен в моделях Xiaomi. Благодаря тонкой рамке вокруг экрана, форм-фактор новинки лишь ненамного превышает габариты модели Mi 6 с 5,15-дюймовым дисплеем. Экран Mi Play имеет разрешение 1080 x 2280 пикселей (FHD+) с контрастностью 1500:1 и плотностью 432 пикселей на дюйм.

Дизайн смартфона Xiaomi Mi Play

Смартфон выполнен на базе новейшего 8-ядерного процессора Helio P35 компании MediaTek, производимого с соблюдением норм техпроцесса 12 нм. Все восемь ядер Helio P35 работают с тактовой частотой 2,3 ГГц, графический ускоритель IMG GE8320 работает на тактовой частоте 680 МГц

Двойная «турботехнология» разгона вычислительных и графического ядра, примененная в Helio P35, обеспечивают производительность, превышающую по тестам AnTuTu показатели чипа Qualcomm Snapdragon 625. В целом, процессор Helio P35 считается ответом MediaTek на выпуск мобильного чипа Qualcomm Snapdragon 632, выпускаемого с нормами техпроцесса 14 нм.

Тыльная сторона смартфона Xiaomi Mi Play

Смартфон получил два слота под карты nano SIM, 2-диапазонный Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и порт USB type-C. В смартфоне не предусмотрен аудио разъем 3,5 мм – равно как и слот под карты MicroSD.

Xiaomi Mi Play также получил оперативную память емкостью 4 ГБ и встроенный накопитель емкостью 64 ГБ. На сегодняшний день представлена только одна конфигурация этого смартфона, однако не будет сюрпризом, если Xiaomi представит другие сочетания оперативной и встроенной памяти в ближайшие месяцы: прецеденты были. Ранее в слухах сообщалось о подготовке версии с 6 ГБ RAM и накопителем 64 ГБ, а также топовой модели с 6 ГБ RAM и накопителем 128 ГБ.

Варианты цветового оформления смартфона Xiaomi Mi Play

Основная сдвоенная камера с тыльной стороны Mi Play выполнена на ведущем сенсоре 12 МП с размером пикселей 1,25 мкм и вспомогательном сенсоре 2 МП, служащем для определения ГРИП и выбора лучшего бокэ. По данным Xiaomi, фотомодуль смартфона также поддерживает расширенный динамический диапазон (HDR), электронную стабилизацию (EIS) и ряд дополнительных функций на основе технологии искусственного интеллекта.

Фронтальная камера на без сенсора 8 МП поддерживает HDR, распознавание лиц, портретные сюжеты и многое другое.

Вариант смартфона Xiaomi Mi Play в золотистом корпусе

Смартфон Mi Play оснащен батареей емкостью 3000 мАч и поставляется со стандартной по нынешним временам зарядкой 5В/2A. Сенсор для считывания биометрии расположен на тыльной стороне смартфона.

Цена и доступность Xiaomi Mi Play

Смартфон Xiaomi Mi Play будет доступен в единственной конфигурации памяти (4 ГБ + 64 ГБ), однако у покупателей будет возможность выбора из нескольких вариантов цветового оформления корпуса: сумеречное золото (Twilight Gold), фантастический голубой (Fantasy Blue) и черный (Black).

В Китае продажи Mi Play стартуют завтра, 25 декабря 2018 г., по цене 1099 юаней (порядка $160). Первоначально смартфон будет доступен в золотом и синем цвете, черный вариант появится позже.

В дополнение, жителям Китая при покупке этого смартфона Xiaomi также дарит 12-месячную подписку с 10 ГБ скоростного трафика (цена от 828 до 1296 юаней, примерно $120-188 в зависимости от оператора).