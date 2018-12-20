Сбербанк открывает сеть кинотеатров виртуальной реальности

В ближайшие месяцы будет открыто шесть VR-кинотеатров ImpulseVR Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Купить билеты можно за рубли или бонусы «Спасибо».

Российское кино с полным интерактивом

Оператор программы «Спасибо от Сбербанка» вместе с VR-студией Impulse Machine объявил о запуске первой в России сети кинотеатров виртуальной реальности ImpulseVR.

По данным Сбербанка, первые шесть кинотеатров сети с 72 персональными залами будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России уже в декабре 2018 г. и начале 2019 г. На перспективу планируется развертывание VR-кинотеатров ImpulseVR в крупнейшую сеть в России и СНГ.

В отличие от ряда уже существующих в России коммерческих проектов в области кинотеатров виртуальной реальности, сеть ImpulseVR планирует использовать только эксклюзивный VR-контент, созданный силами студии Impulse Machine. Кроме того, сценарная линия интерактивного фильма будет полностью зависеть от решений, принятых зрителем по ходу развития сюжета.

Александр Панов, руководитель проекта ImpulseVR, отметил: «В отличие от VR-игр, активно развивающихся на рынке виртуальной реальности и направленных преимущественно на подростковую аудиторию, мы бы хотели показать иной подход к созданию VR-контента. Мы сфокусированы на показах интерактивных VR-фильмов собственного производства, ориентированных на более взрослую аудиторию».

Как это работает

Каждый кинотеатр ImpulseVR — это 9-20 индивидуальных залов, оборудованных вращающимися креслами и современными VR-шлемами с наушниками и мощными компьютерами, которые необходимы для обработки компьютерной графики в реальном времени. Зрители смогут взаимодействовать с виртуальным пространством при помощи специальных контроллеров в руках.

Шлем виртуальной реальности ImpulseVR

Судя по фотографиям на сайте проекта, шлемы виртуальной реальности ImpulseVR напоминают популярные VR-шлемы Vive тайваньской компании HTC, которые также выпускаются в стандартной и Pro-версиях.

VR-шлем HTC Vive

VR-шлемы версии Pro, как указано на сайте проекта, отличаются «ощутимо более высоким разрешением и качеством графики».



Помимо уникального VR-контента, объединяющего сюжет приключенческого фильма с известными актерами и VR-игры с глубоким погружением, контент кинотеатра ImpulseVR подразумевает полную интерактивность – когда зритель является одним из главных героев фильма и имеет прямую возможность влиять на изменение линии сюжета.

Первый VR-кинотеатр в Центре «Марс», Москва

Первый VR-кинотеатр в Москве уже открылся в Центре современного искусства «Марс». Его вместительность составляет 14 человек за сеанс, который длится 30 минут. Ранее в центре «Марс» уже были реализованы различные проекты с использованием технологий виртуальной и добавленной реальности (VR/AR).

В настоящее время, по данным Сбербанка, согласовывается стратегическое партнерство с сетью торговых центров «МЕГА», при этом VR-кинотеатры ImpulseVR могут быть размещены в торговых центах «МЕГА» не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах присутствия сети.

Билет на сеанс ImpulseVR можно на 97% оплатить бонусами «Спасибо»

Андрей Писарев, генеральный директор «Спасибо от Сбербанка», отметил: «Запуск сети VR-кинотеатров продолжает нашу стратегию развития направления впечатлений и развлечений вокруг программы. Мы ожидаем, что виртуальная реальность станет трендом ближайших лет, и хотим, чтобы участникам «Спасибо от Сбербанка» первым были доступны впечатления от полноценного VR-кино, где зритель влияет на происходящее в фильме. Мы рассчитываем, что за первый год работы VR-кинотеатры посетят более 130 тысяч человек».

По чем билетик?

Цена билетов, судя информации по онлайн-кассы проекта колеблется от 650 руб. до 1650 руб. в зависимости от времени суток проведения сеанса и качества предоставляемого оборудования (дополнительно 500-700 руб. при использовании VR-шлема нового поколения категории Pro).

Цена билетов ImpulseVR в зависимости от сеанса и техники

Особенностью проекта также является возможность заказа билетов в кинотеатр через сайт программы «Спасибо от Сбербанка» или непосредственно в кинотеатрах ImpulseVR за рубли или и за бонусы «Спасибо» (до 97% при оплате выбранных билетов).

Первый фильм: категория 12+

Первым VR-фильмом, снятым VR-студией Impulse Machine специально для сети кинотеатров ImpulseVR, стал 30-минутный «Эффект Кесслера», в котором зритель взаимодействует с известными актерами. По сюжету фильма зритель становится участником команды космического корабля, чтобы спасти орбитальную станцию от фатального столкновения с космическим мусором.

Виртуальная сцена VR-фильма «Эффект Кесслера»

Название VR-фильма означает явление, при котором весь ближний космос будет замусорен обломками разных космических объектов, сталкивающихся друг с другом и распадающихся на мелкие осколки.

Зритель может менять сюжет в фильме «Эффект Кесслера»

Главные роли в фильме «Эффект Кесслера» исполнили: Никита Еленев (Рейган Полански, старший помощник капитана, в прошлом капитан Объединенного флота), Юрий Колокольников (Грин, инженер–навигатор, биомутант из расы малахитов) и Ирина Старшенбаум (Берта Браун, капитан космического корабля, в прошлом майор Объединенного флота).

«Аврора», персонаж зрителя (справа)

Для зрителя подготовлен персонаж «Аврора» – автономный военный робот ABP–004–PA из серии 004 (разведчик/ассистент).