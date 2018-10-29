В России создали «Цифровую клинику» с полной записью происходящего в операционных

Российская компания Sun Com реализовала проект «Цифровая клиника», основанный на оборудовании Avaya. Решение обеспечивает полную запись происходящего в операционных и позволяет общаться медперсоналу друг с другом и с пациентами.

В Дубае показали российскую «Цифровую клинику»

Российская компания Sun Com разработала телемедицинский проект «Цифровая клиника». Презентация проекта состоялась на прошедшей в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) выставке GITEX Technology Week 2018 на стенде компании Avaya, которая выступает поставщиком оборудования для «Цифровой клиники».

Как рассказал CNews гендиректор Sun Com Артур Цупиков, «Цифровая клиника» обеспечивает коммуникацию между врачами в режиме реального времени. Коммуникации могут происходить через защищенный мессенджер, а также с использованием аудио- и видеоканалов взаимодействия с использованием телемедицинских комплексов, устанавливаемых в операционных блоках.

Совокупность технологий Avaya и разработок Sun Com позволяют проводить экстренные консультации из кабинета врача и из операционной. Кроме того, «Цифровая клиника» повышает доступность медицинского персонала и оперативность принятия решений за счет отображения занятости и местонахождения сотрудников в медицинском учреждении.

Также доступна полная запись происходящего в операционных и показаний медицинских приборов. Это обеспечивает объективизацию хода операций, в том числе возможно использовать накопленный контент для разбора и обучения персонала клиники.

Удаленное взаимодействие с пациентами

В Sun Com утверждают, что решение «Цифровая клиника» решает не только внутренние задачи клиники, но и является удобным инструментом коммуникации пациентов. Решение повышает качество обслуживания и предоставляет дополнительные возможности контактировать с клиникой удаленно.

«Цифровая клиника», развернутая на стенде Avaya в Дубае

В частности, есть возможность получать результаты исследований и обеспечить удаленную реабилитацию и контроль состояния здоровья пациента. Также данное решение обеспечивает интеграцию с электронной почтой и календарем занятости пациента.

Существует возможность удаленного подключения пациентов для консультаций со специалистами. Причем такая возможность присутствует как для тех, кто обслуживается по полисам ДМС (добровольное медицинское страхование), так и ОМС (обязательное медицинское страхование).

Цупиков утверждает, что решение «Цифровая клиника» обеспечивает полную защиту медицинских и персональных данных. В решении используется закрытые каналы связи, а сервера устанавливаются непосредственно в клинике.

Где уже развернута «Цифровая клиника»

Для развертывания «Цифровой клиники» желательно, чтобы в медицинском учреждении была сеть Wi-Fi. Пользователи платформы могут использовать мобильные приложения для платформ iOS и Android либо работать через портал.

Решение «Цифровая клиника» базируется на оборудовании Avaya: сервера, коммуникационная платформа Avaya Equinox и терминал видеоконференцсвязи. Sun Com произвела доработку оборудования вендора под специфику и нужды медицинских учреждений.

Своим ноу-хау в компании считают разработанный ею телемедицинский комплекс. Также компания самостоятельно разработала портал для работы с пациентами и мобильные приложения.

Sun Com уже внедрила решение «Цифровая клиника» в Межрегиональном диагностическом центре в Казани. Стоимость внедрения в компании не раскрывают. В настоящее время, по словам Артура Цупикова, компания выходит на международный рынок в сотрудничестве с Avaya.

Решения Avaya для гостиниц и больниц

Avaya в ходе выставке GITEX представило еще телемедицинское решение, основанное на базе платформы Avaya Equinox. Это решение позволяет пациентам, находящимся в больничной палате, через мобильное приложение на смартфоне управлять доступными в больнице услугами, осуществлять экстренный вызов и проводить видеосвязь с врачом.

Схожее решение, также на платформе Avaya Equinox, компания представила для гостиничной сферы. Гости отелей с помощью мобильного приложения могут управлять доступными услугами: телевизионными сервисами, кондиционером и пр.

Существует возможность видеосвязи с ресепшном. При необходимости гость через мобильное приложение может поставить режим «не беспокоить» или, в случае ухода из номера, попросить провести его уборку.