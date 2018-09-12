Samsung и Google решили вместе избавить мир от SMS

Samsung и Google заключили партнерство с целью совместного продвижения стандарта обмена сообщениями RCS, который должен прийти на смену SMS. Поддержка стандарта будет добавлена в смартфоны Samsung начиная с Galaxy S8 и S8+. При этом приложения Android Messages и Samsung Messages станут совместимы друг с другом.

Партнерство Google и Samsung

Samsung и Google будут совместно продвигать внедрение в отрасли стандарта обмена сообщениями Rich Communication Services (RCS). В рамках партнерства, которое заключили компании, Android Messages и Samsung Messages должны стать совместимы друг с другом и начать работать с RCS-сообщениями.

Благодаря этому пользователи смогут передавать сообщения через Wi-Fi, вести групповые чаты, видеть информацию о сообщении типа «печатает» и «прочитано», обмениваться фото и видеофайлами в высоком качестве и т. п. Поддержка RCS-решений обеих компаний будет добавлена на различные платформы, включая облачные и предназначенные для бизнеса.

По словам Патрика Шоме (Patrick Chomet), исполнительного вице-президента и руководителя отдела инноваций в области продуктов и услуг мобильного подразделения Samsung Electronics, сотрудничество двух компаний должно ускорить переход технологической отрасли к стандарту RCS.

На каких телефонах это будет доступно

Google и Samsung уже создали совместными усилиями RCS-решения для некоторых смартфонов Samsung. Поддержка RCS будет добавлена в модели, которые уже вышли на рынок, начиная с Galaxy S8 и S8+. Речь идет о таких устройствах как S8, S8+, S8 Active, S9, S9+, Note 8, Note 9 и некоторые модели серий A и J под управлением Android 9.0 или выше.

В зависимости от конкретного рынка или оператора поддержка RCS может быть недоступна. Новые модели линейки Galaxy уже поддерживают RCS, если его поддерживает оператор связи.

Google и Samsung совместно внедряют новый стандарт обмена сообщениями

Разработчики, которые создают инструменты для обмена сообщениями RCS на базе релиза GSMA Universal Profile 2.0 с применение сервисов Messaging-as-a-Platform (MaaP) Google или Samsung, смогут предложить новый стандарт обмена бизнес-сообщениями пользователям Android Messages и Samsung Messagеs.

Что такое RCS

RCS — это протокол обмена данными между операторами сотовой связи, а также между операторами и устройствами, который должен заменить SMS. Протокол начал разрабатываться GSM Association в 2008 г., первый релиз появился 2012 г.

Google и Microsoft обеспечили его поддержку в Android и Windows 8. В 2016 г. с появлением первого универсального профиля RCS (GSMA Universal Profile 1.0) к инициативе присоединились 47 операторов и 11 производителей техники. RCS известен также под названиями Advanced Messaging, Advanced Communications, joyn, Message+ и SMS+.

В отличие от SMS новый протокол позволяет не только обмениваться отдельными сообщениями, но и вести чаты на двух и более пользователей, обмениваться файлами и контентом, использовать IP-звонки и видеозвонки, обмениваться геолокационными данными, отсылать аудиосообщения, вести черный список в сети и др. В релизе GSMA Universal Profile 2.0, который вышел в июле 2017 г., была добавлена поддержка MaaP, API и интеграция плагинов.

RCS поддерживается на устройствах под управлением Android где есть приложение Android Messages. В апреле 2018 г. СМИ писали о решении Google перебросить команду специалистов, которые работали над мессенджером Google Allo, на работы по более широкому внедрению RCS. Инструмент для обмена сообщениями, который получится в результате, компания планировала назвать Chat.