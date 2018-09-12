К 2019 году AMD догонит и перегонит Intel. Опрос

Аналитики компании Canalys считают, что процессоры AMD на новой микроархитектуре Zen 2, массовое производство которых запланировано на конец 2018 – начало 2019 года, смогут обойти по быстродействию конкурирующие решения Intel как в корпоративном, так и в потребительском сегментах.

AMD избавится от статуса «вечно догоняющего»

AMD, из квартала в квартал демонстрирующая уверенный рост выручки (54% против 3,3% по итогам 2017 г.), представляет серьезнейшую угрозу доминирующему положению Intel на рынке процессоров. Уже к 2019 г. чипы AMD могут превзойти процессоры Intel по производительности. Такой точки зрения придерживаются эксперты известной сингапурской аналитической компании Canalys, что стало известно из «утекшего» в Сеть отчета, который предназначался для партнеров и клиентов компании. Среди них значатся крупнейшие производители электроники, в частности Apple, Dell, HP, Lenovo и Samsung.

Авторы отчета считают, что AMD сможет составить конкуренцию Intel как на рынке персональных компьютеров, так и серверных решений. Массовые поставки новых процессоров на основе архитектуры Zen 2, выполненных в соответствии с 7 нм технологическим процессом, должны начаться до конца 2019 г.

Кроме того, в отчете указаны основные преимущества решений AMD перед конкурентами. Среди них следует отметить оптимальное сочетание производительности и небольшой стоимости владения, более высокий уровень защищенности от актуальных угроз безопасности вроде Meltdown и Spectre, высокую пропускную способность памяти серверных процессоров EPYC.

График отражает ежегодный темп роста выручки AMD и Intel

Эксперты также предсказывают, что новые процессоры AMD, способные обеспечить достаточно высокий уровень графической производительности, будут востребованы компаниями с молодым персоналом, которые предпочитают проводить свободное от работы время за компьютерными играми.

Кризис в Intel

В то время как AMD вовсю осваивает высокотехнологичный 7 нм процесс производства интегральных схем, Intel испытывает массу трудностей не только с переходом на 10 нм технологию, но и с удовлетворением спроса на 14 нм продукцию, что угрожает производителям персональных компьютеров срывом продаж во втором полугодии 2018 г.

Intel неоднократно откладывала старт массового производства процессоров по 10 нм техпроцессу на более поздние сроки. Сперва компания пообещала начать выпуск 10 нм чипов в 2015 г. Затем последовало несколько сообщений о задержке, после чего официальной датой выхода нового поколения чипов стал считаться 2017 г. Его наступление не ознаменовалось кардинальными позитивными сдвигами в этом направлении – Intel вновь взяла тайм-аут, на этот раз – до второго полугодия 2018 г.

В конце апреля 2018 г. Брайан Кржанич (Brian Krzanich), на тот момент еще занимавший должность гендиректора Intel, сообщил, что компания сможет запустить 10 нм процессоры в массовое производство не ранее 2019 г.

Одновременно с этим подопечные Кржанича решили сосредоточиться на совершенствовании 14 нм процессоров семейства Whisky Lake и Cascade Lake, дав тому повод похвалиться 80% приростом производительности моделей данных семейств с момента выпуска первых его экземпляров. Глава Intel также заявлял об отсутствии каких бы то ни было проблем с разработкой 10 нм чипов. Компания якобы способна производить такие процессоры, но лишь малыми партиями.

В начале сентября 2018 г. стало известно о дефиците поставок 14 нм энергоэффективных чипов Intel Whiskey Lake и Amber Lake, официально представленных корпорацией за неделю до этого. По информации тайваньского делового портала Digitimes, выпуск ультрабуков на базе микросхем этих линеек запланировали крупнейшие мировые производители. В связи с задержками со стороны Intel они были вынуждены пересмотреть прогнозы по поставкам своей продукции.