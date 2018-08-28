Раскрыты подробности о новых iPhone. Apple изменит их названия и стратегию продвижения. Опрос

За несколько недель до официального анонса в Сети появилась информация о дизайне новых iPhone 2018 года, ситуацией с их производством и новой стратегией Apple по их продвижению.

Будет интересно, но без революций

В преддверии анонса трех новых смартфонов iPhone, который по традиции ожидается в сентябре, в Сети появились новые подробности о дизайне новинок, их аппаратном и программном обеспечении, рабочих названиях, а также ожидаемых сроках начала продаж и о некоторых изменениях в глобальной стратегии Apple по их продвижению.

Все новые модели iPhone 2018 г. будут представлены в более широком ценовом диапазоне, с различными габаритами и наборами функциональных возможностей для максимально широкого охвата потенциальной аудитории покупателей, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные индустриальные источники.

Тем не менее, в целом все новинки в той или иной степени унаследуют дизайн прошлогоднего флагмана. Прорывов вроде действительно нового дизайна iPhone X или iPhone 6 образца 2014 г. в этом сезоне ждать не стоит, утверждают источники, поскольку значительные изменения подготавливают в Apple для моделей следующего года.

Новые подробности о дизайне iPhone 2018 года

Самая продвинутая и самая дорогая модель iPhone образца 2018 года с 6,5-дюймовым дисплеем OLED получила в компании рабочее название D33, отмечают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией. Новый флагман станет самым крупным iPhone, одним из самых больших смартфонов на рынке, и вторым смартфоном Apple с ярким и контрастным экраном OLED.

Как и его предшественник, новый флагманский iPhone получит стальное шасси и стеклянную заднюю крышку, а также сдвоенную основную камеру на тыльной стороне. Из серьезных отличий в плане программного оснащения смартфон получит возможность одновременного вывода на экран двух приложений.

«Средний» смартфон Apple 2018 года, получивший в компании рабочее название D32, как ожидается, станет в определенном смысле «апгрейдом» нынешнего iPhone X. Он получит 5,8-дюймовый дисплей с матрицей OLED. Ключевым преимуществом нового iPhone перед предшественником, по данным источников, станет увеличенная производительность и улучшенная функциональность камеры.

Функцию Face ID получат все три iPhone 2018 года

Наиболее интересной новинкой, по мнению источников, станет самый дешевый в новой линейке смартфон, который придет на замену семейству iPhone 8. Новинка, получившая рабочее название N84, получит дизайн в стиле iPhone X, но ее 6,1-дюймовый экран будет выполнен на базе матрицы ЖК.

Для привлечения большего числа потенциальных покупателей, доступный ЖК-смартфон iPhone 2018 года будет представлен в расширенном ассортименте цветового оформления корпуса, утверждают источники.

В отличие от iPhone X, выполненного на базе шасси их нержавеющий стали, этот смартфон получит менее дорогое алюминиевое шасси. Источники также отмечают, что бюджетный iPhone 2018 года будет доступен в версиях с цветами каркаса, отличными от цветового оформления стеклянной задней крышки.

Недорогой iPhone 2018 года станет повторным экспериментом Apple с дифференциацией смартфонов по исполнению и цветовой окраске, отмечают аналитики Bloomberg. Так, в 2013 г. Apple уже делала ставку на iPhone 5c, который по сути был версией iPhone 5 в пластиковом корпусе. Однако в тот раз поклонники iPhone не оценили усилий Apple и отдали предпочтение металлическому корпусу. В этом году бюджетный iPhone все же получит металлический корпус, хоть и алюминиевый, что по задумке должно сохранить премиальный уровень.

Макеты смартфонов iPhone 2018 года

Apple намерена оснастить два старших смартфона двумя слотами под SIM-карты – по крайней мере, в версиях для некоторых регионов, отмечают источники.

Чехарда с официальными названиями

Выбор названий для новых iPhone стал «настоящей головоломкой» для Apple, отмечают источники, знакомые с обсуждением вопроса. По сути, компания планирует продавать три смартфона с одинаковым дизайном, и каждый из них поддерживает Face ID. Более того: самая бюджетная модель имеет габариты даже больше, чем среднеценовой iPhone, что вполне может запутать потенциального покупателя.

После тщательного перебора многочисленных версий названий, в Apple наконец приняли решение остановиться на названии «iPhone Xs» для премиальных смартфонов – таким образом в компании надеются подчеркнуть обновленный характер новых моделей по отношению к прошлогоднему iPhone X, утверждает источник.

В Apple также приняли окончательное решение отказаться от довеска «Plus» для самой крупной флагманской модели, которым в компании пользовались с момента выпуска крупного iPhone 6 Plus в 2014 г.

Таким образом, маркировки «Plus» в названии флагманского iPhone 2018 года точно не будет, однако финальная версия его названия пока так и не утверждена.

Производство уже началось, но с заминками

Обе старшие модели iPhone 2018 года с дисплеями OLED будут выпускаться на фабриках компании Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn). Производство бюджетного iPhone с ЖК-дисплеем будет разделено между компаниями Hon Hai и Pegatron, утверждают источники Bloomberg.

Все новые iPhone получат технологию разблокировки Face ID и систему управления жестами, впервые представленную Apple в прошлом году, так что о кнопке Home у новых смартфонов компании теперь окончательно можно забыть.

Сборка новых iPhone с экранами OLED стартовала на предприятиях Hon Hai уже в июле, в то время как производство ЖК-моделей началось лишь в августе, утверждает один из источников. Причиной задержки с началом производства называют внесение минимальных изменений в дизайн ЖК-панели.

Эксклюзивным поставщиком мобильных процессоров Apple A12 для новых iPhone по-прежнему остается контрактный производитель полупроводников TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.). Ключевым поставщиком камер и оптики для новых iPhone является тайваньская Largan Precision Co.

В погоне за маржой: Apple меняет стратегию продвижения iPhone

В этом году с выпуском новых смартфонов Apple планирует скорректировать свою рыночную стратегию, отмечают источники Bloomberg. Взамен прежней практики по привлечению миллионов новых фанатов iPhone, отныне целью Apple является последовательное повышение средней цены, а также ставка на продажи аксессуаров и платных сервисов, таких как потоковая музыка и видео.

«Продажи смартфонов iPhone вступают в полосу незначительного ежегодного прироста на уровне 0,5%, так что они [Apple] будут придерживаться такой стратегии», – отметил Джин Мюнстер (Gene Munster), известный аналитик по продуктам Apple и управляющий партнер Loup Ventures.

В начале 2016 г. Apple объявила о достижении отметки в 1 млрд активных пользователей iPhone. К концу 2018 г. аналитики Bloomberg ожидают, что их число вырастет уже до 1,3 млрд.



