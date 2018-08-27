Франция отказывается от стационарных телефонов окончательно и навсегда. Опрос

Во Франции начиная с середины ноября станет невозможно подключить фиксированную телефонную связь. В течение нескольких лет всем частным и корпоративным абонентам без вариантов придется перейти на интернет-телефонию.

Полку динозавров прибыло

Французский оператор телефонной связи Orange официально объявил о прекращении подписки новых абонентов на фиксированную телефонную связь с 15 ноября 2018 г. Спустя 139 лет после создания первой телефонной сети в Париже, Франция вступает в период постепенного отказа от использования фиксированных линий связи для проводной телефонии.

Всем французским пользователям традиционной телефонной связи в скором времени придется в безусловном порядке заменить свои абонентские линии на интернет-телефонию. Переключение нынешних стационарных телефонов на интернет-линии, по данным издания, займет несколько лет, сообщил парижский портал Le Parisien.

С ноября всем клиентам Orange, желающим подключить домашнюю телефонную линию, будет предложено подключение через интернет-роутер. Полностью процесс перехода на интернет-телефонию должен закончиться к 2023 г.

Процесс уже пошел

Компания Orange является крупнейшим телеком-оператором Франции. До 2004 г. оператор (в то время France Télécom) обладал монополией на рынке стандартной проводной телефонной связи.

Orange планирует завершить переход на IP-телефонию в 2023 г.

По данным Le Parisien, Orange начала полномасштабный эксперимент с переводом всех абонентов домашних телефонов на интернет-подключение еще в феврале 2018 г. В эксперименте задействованы 14 муниципалитетов департамента Финистер во французском регионе Бретань, включая Беноде (Bénodet), Конкарно (Concarneau), Фуэнан (Fouesnant) и другие.

На протяжении полугода всем частным лицам и компаниям тестового региона, оставившим заявку на подключение телефона, предлагаются исключительно «интернет-коробки». По словам представителей Orange, процесс проходит спокойно, возражений против использования новой технологии не наблюдается.

«Пожилым людям будет предоставлено упрощенное оборудование», - заявил Лоран Бенатар (Laurent Benatar), ИТ-директор Orange.

Смерть классической телефонии через призму устранения цифрового неравенства

С 2012 г. по данным Le Parisien, использование проводных стационарных телефонов сократилось наполовину. Начиная с 2023 г. Orange планирует полностью завершить переход на интернет-телефонию.

«Помните телефонисток-операторов? В 1970-х годах они полностью были заменены АТС. Но технологии, актуальные более сорока лет назад, тоже устарели, срок их жизни уже исчерпан, – отметил Мишель Комбо (Michel Combot), генеральный директор Французской федерации телекоммуникаций (Fédération Française des Télécoms). – К тому же, обеспечение парка устаревшей техники запчастями оператору Orange обходится все дороже и дороже».

Содержание старых АТС стало невыгодным

Тем не менее, французским абонентам не стоит беспокоиться о том, что универсальная фиксированная телефонная связи исчезнет или станет недоступна.

«Государство является гарантом услуги, каждый французский гражданин имеет доступ к качественной телефонной службе по разумной цене», – отметила Дельфина Гени-Стефанн (Delphine Gény-Stephann), госсекретарь министерства экономики и финансов Франции.

Конец классической телефонии в стране рассматривается как удачная возможность по устранению «цифрового разрыва» в сельских районах во Франции.

«Поскольку мы собираемся предоставить абонентам «коробки», давайте воспользуемся этим, чтобы принести им высокоскоростной интернет по низким ценам» – цитирует Le Parisien Бернарда Дюпре (Bernard Dupré), президента Ассоциации пользователей телекома (L’Association Française des Utilisateurs des Télécommunications).

Корпоративному рынку придется поднажать

По словам Арно Бувье (Arnaud Bouvier), коммерческого директора Gigaset France, в стране до сих пор порядка 70% компаний полностью или частично используют традиционные телефонные линии для подключения телефонов, факсов, сигнализаций и другого офисного оборудования.

Динамика развития сетей связи во Франции

По этой причине компаниям потребуются значительные инвестиции на обновление парка телекоммуникационного оборудования. Особое беспокойство у специалистов вызывают сжатые сроки безусловного перехода на цифру.

В правительстве, по данным Le Parisien, осознают все риски переходного периода.

«Мы стараемся обеспечить эффективный переход, чтобы операторы с уважением учитывали все интересы пользователей», – отметила Дельфина Гени-Стефанн. – Для этого будет организована обратная связь с абонентами. Дедлайны и выходы из ситуаций будут предложены всем».

Что в России

Согласно данным исследования Discovery Research Group, по итогам 2017 г. объем рынка IP-телефонии в России оценивался в 7,9 млрд руб. В начале 2017 г. объем сегмента виртуальных АТС составил 3,8 млрд руб., среднегодовой темп роста зафиксирован на уровне 30%.

В Discovery Research Group прогнозируют рост рынка виртуальных АТС в России до 2021 г. до отметки 9,7 млрд руб., в то время как рынок IP-телефонии в целом к 2021 г. вырастет до 14,2 млрд. руб.

По мнению аналитиков Discovery Research Group, российский рынок IP-телефонии, хоть и отстает от мирового (по оценкам экспертов – примерно на 1-3 года), развивается в рамках глобальных тенденций.