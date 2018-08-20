Власти возбудила дела против МТС, «Билайн», «Мегафона» и Tele2 из-за цен на SMS

ФАС возбудила дела против четырех крупнейших операторов сотовой связи в России за то, что они устанавливают разные цены на SMS-рассылки для государственных и частных банков. Весной частные банки действительно жаловались, что вся «большая четверка» резко повысила тарифы на рассылку SMS.

ФАС против «большой четверки»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против четырех крупнейших российских операторов сотовой связи — «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»), МТС, «Мегафона» и «Т2 Мобайл» (Tele2). Причиной возбуждения дел стало то, что операторы устанавливают разные цены на услуги массовой рассылки SMS-сообщений для разных банков. Рассмотрение дел начнется в сентябре.

Как и другие организации, банки используют SMS, чтобы оповещать клиентов об операциях по их счетам, а также рассылают информационные и сервисные сообщения. Информировать клиентов об операциях по картам банки обязаны согласно закону «О национальной платежной системе».

Расследование ФАС показало, что организациям с государственным участием в капитале услуги SMS-рассылки предоставляются на одних условиях, а полностью частным организациям — на других. Разницу в условиях ФАС характеризует как существенную.

Регулятор пришел к заключению, что операторы создали дискриминационные условия, поставив потребителей SMS-рассылки в неравное положение. Их действия были квалифицированы как нарушение пункта 8 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции», дела были возбуждены на основании части 8 статьи 39.1 того же закона.

Предварительное предупреждение

ФАС не сразу возбудила дела против операторов по этому поводу — сначала регулятор направил «большой четверке» предупреждения, что дискриминацию следует устранить. Сообщение о выдаче предупреждений появилась на сайте ФАС 19 июня. У операторов было 14 дней, чтобы исправить ситуацию. Теперь же, проанализировав материалы, полученные от операторов, ФАС пришла к выводу, что предупреждения не были исполнены, что и послужило основанием для возбуждения дел.

ФАС возбудила дела против четырех крупнейших операторов сотовой связи

«Вымпелкому» в июне было направлено отдельное предупреждение, связанное с тем, что оператор отменил возможность транслитерировать SMS с кириллицы на латиницу. Эти изменения могут повлечь за собой удорожание SMS-рассылок в два раза. ФАС посчитала действия оператора необоснованными и квалифицировала их согласно пункту 3 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции». Оператор не предпринял шаги к исправлению ситуации, поэтому теперь против него было возбуждено дело по признакам нарушения пунктов 3 и 8 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции».

Жалобы банков

Напомним, в апреле 2018 г. частные банки жаловались в ФАС на повышение расценок на рассылку SMS со стороны сотовых операторов. По новым тарифам банкам придется потратить на рассылки в 2018 г. в 1,5-2 раза больше средств, чем до этого, хотя ранее эти расходы и так достигали 30-40 млрд руб. в год, писал тогда «Коммерсант».

Жалобу подала ассоциации банков «Россия», предварительно опросив 37 банков-участников. 80% из них сообщили, что операторы подняли им тарифы на SMS примерно в феврале-марте 2018 г. При этом МТС, по данным ассоциации, повысила расценки на 110%, «МегаФон» — на 76%, а «Билайн» лишил банки возможности писать сообщения латиницей, из-за чего SMS стали объемнее и, соответственно, дороже.

В результате банки начали активно искать альтернативные способы оповещения клиентов. К их числу относится использование роботов для осуществления голосовых звонков, применение ботов в мессенджерах, рассылка push-уведомлений и коммуникация с клиентом через банковское приложение.