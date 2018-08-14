МТС запустила безлимитный тариф, в котором абоненты сразу нашли лимиты

Абоненты МТС, решившие подключить новый тариф оператора «Тарифище» с безлимитным интернетом, обнаружили, что лимиты на использование интернета там все-таки присутствуют, но они почему-то не отражены в описании тарифа на сайте оператора.

Безлимитный «Тарифище»

Сотовый оператор МТС запустил тариф под названием «Тарифище», который позиционируется как совершенно безлимитный. Помеченный как «хит продаж», тариф предлагает «Дома и в поездках по России: безлимитный интернет, звонки на всех операторов». Однако абоненты, решившие подключить этот тариф, обнаружили в нем ряд ограничений, не задекларированных на странице с описанием.

По условиям «Тарифища», за ежемесячную плату в 650 руб. абонент получает 500 минут на все сети России и 500 бесплатных SMS-сообщений. За 800 руб. количество минут и SMS увеличивается до 800, за 1050 руб. абонент получает 1500 минут и 1500 SMS, а заплатив 1550 руб., он может расходовать в течение месяца 3000 минут и 3000 SMS. Минуты даются на все сети России, включая межгород. Тариф действует дома и в поездках по стране, гласит описание.

При этом об условиях использования мобильного интернета на странице тарифа написано только то, что он безлимитный — эта информация дублируется пять раз. Отдельно отмечается, что 1 МБ интернет-трафика по стандарту связи 4G стоит 0,00 руб.

Скрытые ограничения

Однако те абоненты, которые попытались подключить «Тарифище», столкнулись с рядом ограничений, касающихся в первую очередь использования интернета и не задекларированных в описании тарифа. Если абонент пытается подключить тариф через мобильное приложение МТС, оно предупреждает, что интернет-трафик ограничен до 30 ГБ в месяц, если говорить о базовой версии «Тарифища» за 650 руб.

Также выяснилось, что за пределами домашнего региона абонент может пользоваться интернетом с обычной скоростью передачи данных только до тех пор, пока не исчерпает 500 МБ трафика, после чего скорость снижается до 128 Кбит/сек до конца дня. Наконец, есть еще одно ограничение по трафику: если абонент раздает интернет с телефона на другие устройства по услуге «Единый интернет», то с этих устройств можно использовать только 10 ГБ трафика в месяц. Два последних ограничения прописаны в примечаниях в PDF-файле с полным описанием тарифа, который можно скачать на сайте оператора, однако они тем не менее противоречат заявленному несколько раз безлимиту на интернет.

Отмена роуминга в России

Напомним, 6 августа 2018 г., компании «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон» объявили об отмене внутрисетевого роуминга. Каждая из компаний утверждала, что она сделала это «первой в России».

МТС запустил безлимитный тариф с многочисленными лимитами

Речь идет о том, что в поездках по России в регионы, где присутствуют указанные операторы, условия их домашних тарифов не будут меняться. В том числе входящие вызовы будут бесплатными независимо от того, из какого региона они были инициированы. У «Вымпелкома» данные изменения вступят в силу с 20 августа 2018 г. У «Мегафона» обещанное событие для большинства абонентов произойдет 1 сентября, для оставшихся пользователей – в первой половине сентября.

Тогда же МТС сообщил, что провел у себя все необходимые изменения и в ближайшее время входящие звонки для абонентов оператора во внутрисетевом роуминге также станут бесплатными.

МТС и отмена роуминга

Напомним, в 2017 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала четырем крупнейшим сотовым операторам: «Вымпелкому», «Мегафону», МТС и Tele2 — предписания об отмене внутрисетевого и национального роуминга. Затем, в связи с невыполнением указанных предписаний, в отношении данных операторов было возбуждено два антимонопольных дела.

Внутрисетевой роуминг возникает при поездке абонента сотового оператора в другой регион, в котором работает сеть этого же оператора. Национальным роумингом называется роуминг между различными регионами и различными сотовыми сетями.

В начале 2018 г. ФАС проанализировала изменения тарифов и посчитала, что МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» не выполнили ее требований в части отмены внутрисетевого роуминга. Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин негативно отметил действия МТС, которая предложила абонентам платить 15 руб. в сутки за возможность пользоваться услугами связи во внутрисетевом роуминге по домашним тарифам.

В части же национального роуминга ФАС, наоборот, высказала удовлетворение действиями МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона», а вот действия Tele2 служба признала нарушением антимонопольного законодательства.