Оracle начал зарплатную войну: Специалистам по искусственному интеллекту там платят $6 млн

Компания Oracle предложила $6 млн в год эксперту по искусственному интеллекту, которого хотела перехватить у других компаний. За эти деньги эксперт отверг все другие предложения. Квалифицированные специалисты в сфере искусственного интеллекта являются предметом кадровой войны в Кремниевой долине.

Щедрое предложение

Компания Oracle предложила пакет годовых выплат в размере $6 млн как минимум одному эксперту в области искусственного интеллекта, которого хотела взять на работу, сообщает издание Business Insider со ссылкой на собственные источники. Причиной такой щедрости стала жесткая борьба за квалифицированные кадры в этой сфере, набирающая обороты в Кремниевой долине.

Специалист, о котором идет речь, соблазнился указанной суммой и отверг ради Oracle все прочие предложения, пишет издание. Источник не уточняет, какой именно квалификацией и опытом работы обладает эксперт, но Business Insider высказывает предположение, что его навыки стали для Oracle «крупной добычей».

В кадровой войне за ИТ-специалистов у больших компаний есть очевидное преимущество перед небольшими предприятиями, которые не могут предложить сотрудникам такие высокие зарплаты, пишет издание. Oracle, рыночная капитализация которой составляет $182 млрд, располагает значительными средствами. Сафра Кац (Safra Catz) и Марк Херд (Mark Hurd), генеральные содиректоры Oracle, получают ежегодно по $41 млн.

По итогам финансового года, который завершился 31 мая 2018 г., выручка Oracle составила $39,8 млрд, продемонстрировав годовой рост на 6%. Чистая прибыль при этом снизилась на 59% и составила $3,8 млрд.

Зарплаты экспертов по искусственному интеллекту

Технологические компании в США платят своим сотрудникам более высокую зарплату, чем другие работодатели — на уровне $150-200 тыс. в год. Однако зарплаты специалистов по искусственному интеллекту гораздо выше. В октябре 2017 г. издание The New York Times сообщало, что годовой пакет выплат сотруднику, имеющему ученую степень PhD в этой сфере, составляет от $300 тыс. до $500 тыс., даже если этот сотрудник пришел на работу сразу после университета.

Oracle ведет кадровую войну с другими ИТ-компаниями

В пример издание приводит лабораторию искусственного интеллекта DeepMind, приобретенную Google за $650 млн в 2014 г., когда ее штат насчитывал около 50 сотрудников. Согласно отчетности компании, опубликованной в 2017 г., суммарная зарплата работников лаборатории составила за год $138 млн. С учетом того, что штат DeepMind успел увеличится до 400 сотрудников, это составляет примерно $345 тыс. на человека.

Причины дефицита кадров

Кадровая война за экспертов по искусственному интеллекту разгорелась по нескольким причинам. Во-первых, они востребованы не только в технологических компаниях, но и в автомобилестроении, где с их участием реализуются многочисленные проекты по созданию беспилотных автомобилей.

Во-вторых, серьезно проблемами искусственного интеллекта занимается относительно небольшое количество специалистов — во всем мире их не наберется и 10 тыс., по данным независимой лаборатории Element AI в Монреале.

Уже к 2013 г. ИТ-гиганты типа Facebook и Google начали нанимать экспертов по искусственному интеллекту для решения таких актуальных проблем, как создание голосовых помощников, распознавание изображений и фильтрация контента на интернет-площадках. Чем крупнее компания, тем более блестящего ученого в этой сфере она способна нанять. Таким образом крупные корпорации провоцируют отток из университетов профессорских кадров, что затрудняет процесс подготовки новых специалистов в данной области.

Например, в 2015 г. компания Uber взяла на работу 40 человек из программы исследования искусственного интеллекта Университета Карнеги — Меллона. За последние несколько лет четыре крупных ученых в этой области оставили профессорскую работу в Стэнфордском университете. В Университете Вашингтона по состоянию на 2017 г. шесть из 20 специалистов по искусственному интеллекту полностью или частично работали на сторонние компании, забросив преподавание.

Некоторые ученые ищут компромиссы. Например, Люк Цеттльмайер (Luke Zettlemoyer) из Университета Вашингтона отказался от работы в лаборатории Google в Сиэтле, хотя компания предлагала ему вознаграждение в три раза больше его зарплаты преподавателя, составлявшей тогда около $180 тыс. Вместо этого он устроился в Институт Аллена, потому что их предложение позволило Цеттльмайеру преподавать по совместительству.