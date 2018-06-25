В России закрыли «Открытое правительство»

Премьер-министр подписал постановление о ликвидации правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства», которую возглавлял Михаил Абызов. Причины неэффективности проекта разнообразны — от неумения выстроить диалог государства с гражданами и бизнесом до непринятия протестов против «закона Яровой».

Постановление правительства

В России прекратила существование правительственная комиссия по координации деятельности «Открытого правительства». Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Текст постановления размещен на портале официального опубликования правовых актов publication.pravo.gov.ru

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства, который упразднил комиссию по «Открытому правительству». Напомним, это тот же указ, которым Минкомсвязи было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Чем занималась комиссия

Правительственная комиссия по координации деятельности «Открытого правительства» координировала сотрудничество госорганов с представителями гражданского общества и предпринимательских кругов, а также с общественными объединениями. Сотрудничество велось по вопросам создания и работы системы «Открытое правительство».

Комиссия занималась организацией и оценкой результатов общественной экспертизы нормативно-правовых актов правительства и госорганов. Также она рассматривала предложения, направленные на повышение уровня открытость работы госорганов, улучшение системы общественных советов и осуществление гражданского контроля.

Власти упразднили комиссию по «Открытому правительству»

Помимо этого, комиссия рассматривала предложения о применении системы «Открытое правительство» против коррупции, а также на благо конкуренции и улучшения условий для предпринимательства. Также комиссия готовила и рассматривала предложения об основных направлениях деятельности правительства, федеральных целевых программ и госпрограмм.

Председателем правительственной комиссия по координации деятельности «Открытого правительства» являлся премьер Дмитрий Медведев. Заместителем председателя в статусе федерального министра с 2012 г. был Михаил Абызов.

Открытое правительство в России

Открытое правительство — это формат взаимодействия государства с населением, при котором у граждан есть доступ к документам органов и ведомств, что позволяет осуществлять общественный контроль их деятельности. Достигаемая таким образом прозрачность работы властей должна способствовать снижению уровня коррупции и должностных преступлений.

Идея открытого правительства начала реализовываться в России в 2011-2012 гг. В июле 2011 г. была принята концепция «Электронный бюджет», которая подразумевает предоставление гражданам возможности ознакомиться с расходами государства. Раскрытие данных госорганами было предусмотрено в президентском указе «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», принятого в мае 2012 г.

В июле 2013 г. правительство обязало госорганы публиковать информацию о своей деятельности в интернете и утвердило перечни такой информации. В январе 2014 г. была утверждена Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти. В марте 2014 г. был запущен портал открытых данных Российской Федерации, созданный по запросу Минэкономразвития.

В процессе формирования открытого правительства в интернете были также запущены порталы госуслуг, госзакупок, проектов нормативно-правовых актов, электронного бюджета, российской общественной инициативы, государственных программ, правовой статистики, правовой информации, оценки регулирующего воздействия, а также единый реестр проверок и проект «Ваш контроль».

Причины ликвидации комиссии

Блоггер Иван Бегтин, эксперт по открытым данным, оценил по просьбе CNews эффективность работы правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства» и отметил, что ее «задачи менялись, их было немало, но главное — диалог между органами власти и гражданами и бизнесом выстроен не был».

В своем блоге Бегтин отмечает, что за шесть лет своего существования «Открытое правительство» так и не получило от государства прямого финансирования. При этом «до сих пор нет человека, который мог бы ответить, сколько средств было потрачено на «Открытое правительство» хотя бы на федеральном уровне. Эффективность его деятельности с точки зрения затраты-результат не оценивалась».

Кроме того, в этот период прекратилось сотрудничество России с международными объединениями стран, которые лидируют по степени открытости правительства. Также с «Открытым правительством» прервали сотрудничество представители экспертного сообщества, поскольку оно не предлагало материального вознаграждения за их труд.

Полезные для работы «Открытого правительства» некоммерческие организации подпали под закон о нежелательных агентах, также их работе в этом проекте помешала система регулирования Рунета. Наконец, Российская общественная инициатива, по мнению Бегтина, потерпела крах.

«Российская общественная инициатива (roi.ru) заключалась в сборе петиций и голосов за петиции от граждан и рассмотрение их экспертной группой во главе с М. Абызовым. При этом все ключевые петиции, такие как отмена «закона Яровой», эту экспертную группу не прошли», — пишет он.