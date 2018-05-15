Google обрушил цены хранилища Google Drive и дал ему новое модное название

Google анонсировала Google One – комплексное решение для частных пользователей, включающее более дешевое по сравнению с нынешним Drive облачное хранилище данных с поддержкой семейного доступа, а также круглосуточную бесплатную техническую поддержку прочих продуктов Google.

Новый Google One

Google провела ребрендинг своего облачного хранилища Google Drive и обновила линейку тарифов на его использование. Новинка получила название Google One. Необходимость подобного шага корпорация объясняет ростом популярности высококачественного цифрового видео в разрешении 4K, для хранения которого дисковой квоты на старых тарифных планах явно недостаточно.

Кроме собственно дискового пространства в облаке Google обладатели даже самого недорого тарифного плана One получат доступ к круглосуточной технической поддержке, готовой ответить на вопросы, касающиеся любых продуктов и сервисов Google. Связаться с экспертами пользователи из США смогут по телефону, электронной почте или посредством текстового чата.

В других странах перечень доступных каналов связи, вероятно, будет отличаться.

Логотип Google One

Лариса Фонтэн (Larissa Fontaine), директор Google One, отметила, что платные подписчики сервиса Google Drive как правило активно используют и множество других сервисов Google, поэтому решение включить бесплатную техническую поддержку в пакет услуг One было вполне логичным и закономерным.

Ранее подобный уровень поддержки был доступен лишь пользователям G Suite – комплексного решения Google для бизнеса, включающего пакет облачных служб и приложений для совместной работы.

Новые тарифы и приятные сюрпризы

Линейка тарифов претерпела существенные изменения: добавлен новый план стоимостью $2,99 в месяц за 200 ГБ; 2 ТБ в облаке теперь можно получить за $9,99 вместо прежних $19,99 в месяц; от тарифа стоимостью $9,99 за 1 ТБ компания решила отказаться, поэтому все, кто им пользуется в настоящий момент, будут бесплатно переведены на новый тариф с 2 ТБ места в облаке.

Полностью новая линейка выглядит следующим образом: 100 ГБ за $1,99 в месяц; 200 ГБ за $2,99 в месяц; 2 ТБ за $9,99 в месяц, 10 ТБ за $99,99 в месяц; 20 ТБ за $199,99 в месяц; 30 ТБ за $299,99 в месяц. Новая тарифная линейка пока доступна только пользователям в США.

Кроме владельца преимуществами облачного хранилища Google One смогут воспользоваться до пяти членов его семьи.

По словам Ларисы Фонтэн, платных подписчиков Google One ожидают некоторые приятные сюрпризы, не связанные непосредственно с облачными технологиями. Например, возможность получить скидку на проживание в отеле, найденном при помощи поиска Google или скидки на другие платные сервисы компании. Детали специальных предложений пока неизвестны.

Переход на Google One не произойдет моментально

Как сообщил официальный блог Google, платные подписчики Google Drive будут переведены на Google One автоматически в течение нескольких следующих месяцев. Сперва доступ к новинке получат американцы, а затем постепенно и весь остальной мир. Пользователям советуют ожидать электронного письма, в котором их попросят подтвердить свой переход на One и предоставят доступ к опциям, а также выбору тарифного плана. Корпорация обещает, что работа с новым сервисом не будет существенно отличаться от Google Drive в том, что касается хранения файлов и предоставления общего доступа к ним.

Заметим, что Google не единственная компания, использующая слово "One" (один, единый) или его синонимы в названиях своих продуктов. Так корпорация Microsoft в 2014 г. была вынуждена переименовать свое облачное хранилище в OneDrive в результате судебного разбирательства с британской телевещательной компанией British Sky Broadcasting Group. С момента запуска в 2007 г. и до момента переименования продукт, функции для работы с которым интегрированы в операционную систему Windows и все последние версии Office, носил имя SkyDrive.

Одна из крупнейших в мире торговых интернет-площадок Amazon с самого начала использует в названии своего премиумного сервиса слово "Prime" (первичный, лучший, важнейший), обыгрывая его многозначность.