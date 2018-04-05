«Сбертех» открыл бесплатную школу программирования под Android, чтобы нанять лучших выпускников

Компания «Сбербанк-Технологии» объявила об открытии в Москве школы разработки для ОС Android. По итогам бесплатного четырехмесячного курса лучшие выпускники получат возможность продолжить карьеру в компании.

Школа для новичков в области мобильной разработки

«Сбербанк-Технологии» («Сбертех»), российская ИТ-компания, принадлежащая Сбербанку, объявила об открытии набора в бесплатную школу по разработке для популярной мобильной операционной системы Android.

Поступить в школу могут студенты последнего курса, аспиранты, выпускники специальностей, связанных с информационными и компьютерными технологиями, прикладной математикой, физикой и прочих смежных. Также приветствуются специалисты, которые знакомы с азами мобильной разработки и желающие углубить свои знания и получить необходимый в этой сфере опыт.

Кандидаты на поступление должны обладать хотя бы базовыми знаниями в области объектно-ориентированного программирования (ООП) и иметь опыт практического применения этих знаний на любом объектно-ориентированном языке программирования. Кроме того, необходимо иметь представление об алгоритмах, типах данных и языке Java.

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Форма обучения очная – студенты будут заниматься в московском офисе «Сбертеха» по четыре академических часа два раза в неделю в течение четырех месяцев. Занятия начнутся в мае 2018 г.

Лучшим выпускникам по итогам обучения «Сбертех» обещает предложить работу в компании. Для поступления в школу необходимо откликнуться на соответствующую вакансию на странице рекрутингового сервиса HeadHunter, успешно пройти собеседование и выполнить тестовое задание. Отправить резюме необходимо до 30 апреля 2018 г.

Программа обучения

Разработку под Android невозможно представить без глубокого знания языка программирования Java и расширяемого языка разметки XML, поэтому особое внимание будет уделено этим технологиям.

В ходе обучения студенты получат представление о хороших практиках дизайна интерфейса приложений для ОС Android, включая принципы материального дизайна (Material Design). Кроме того, преподаватели «Сбертеха» научат методам отладки и профилирования приложений, а также написанию тестов для них.

История «Сбертеха» и традиции «поглощения» кадров

О создании Сбербанком собственной аутсорсинговой ИТ-компании стало известно в середине 2011 г. Виктор Орловский, занимавший в то время пост вице-президента Сбербанка, в интервью CNews рассказал о планах вывести весь ИТ-ресурс компании за штат, впоследствии создав отдельную компанию, которая будет предоставлять ИТ-сервисы банку.

Появление «Сбертеха» было обусловлено огромным количеством одновременно запущенных проектов.

«Сейчас мы ведем более 200 стратегических проектов одновременно – CRM, хранилище данных, ERP, интернет-банк и многие другие, – отметил Орловский. – Они требуют при нашем размере больших человеческих ресурсов, поэтому мы и создаем отдельную компанию. В ней будет построена особая система мотивации, ориентированная на проектную деятельность».

«Сбертех» начал свою работу в ноябре 2011 г. под руководством Дениса Калинина, который сообщил о существовании у компании планов по приобретению небольших региональных компаний, занятых разработкой программного обеспечения и аналитикой.

«Нам могут быть интересны команды с готовым продуктом. При этом важно отметить, что мы покупаем не денежные потоки, которые генерирует компания, а именно коллектив», – отметил Калинин.

Кроме того, по словам Калинина, «Сбертех» вел переговоры и с интеграторами о покупке сложившихся команд у них. Компания остро нуждалась в программистах и руководителях проектов.

На начало 2012 г. в «Сбертехе» работало уже более 800 человек, 400 из которых были переведены из банковского департамента развития ИТ-систем в момент образования высокотехнологичной «дочки» Сбербанка, а еще 400 присоединились к компании за прошедшие несколько месяцев, но и это не помогло утолить «кадровый голод» «Сбертеха», поэтому Денис Калинин пообещал расширить штат сотрудников в Москве до 1,5 тыс. человек.

«На этом можно будет говорить о том, что мы заберем весь свободный кадровый рынок в столице», – говорил руководитель «Сбертеха».

Расширением штата московского офиса дело не ограничилось. По словам Калинина, создавать дефицит на столичном рынке труда компания не хотела, поэтому занялась активной деятельностью в регионах. Были открыты офисы в Рязани, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. Тем не менее, не обошлось без конфликтов с интеграторами, считавшими, что «Сбертех» занимается переманиванием персонала. Эти обвинения Калинин опроверг.

«У нас нет задачи – кого-то убить, – пояснил он, обращаясь к участникам рынка. – Мы не конкурируем с кем-либо из интеграторов или разработчиков. Но в некоторых ИТ-компаниях есть команды, работающие только на "Сбербанк". И эти команды нам интересны. Мы готовы договариваться и покупать их, либо привлекать их другими способами».

Кроме того, Калинин обвинил подрядчиков в неспособности успевать за темпами развития «Сбертеха», тем самым переложив ответственность за потерю сотрудников на самих интеграторов.