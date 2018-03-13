Имя «Аквариуса» очищено: Письмо о ценовом сговоре с «Т-платформами» написал робот

«Аквариусу» удалось в суде опротестовать решение ФАС, которая ранее посчитала, что эта организация вступила в сговор с компанией «Т-платформы» на тендере на поставку суперкомпьютера в Курчатовский институт за 160 млн руб. В распоряжении Антимонопольной службы оказалось электронное письмо, которое в ФАС расценили как прямое доказательство договорных отношений. Суд поставил под сомнение связь этого письма с «Аквариусом» и решил, что его отправил не человек, а программа.

«Аквариус» оправдался

Как выяснил CNews, Арбитражный суд Москвы не усмотрел признаков сговора в действиях компаний «Аквариус» и «Т-платформы» на электронном аукционе, касающемся поставки суперкомпьютера в Курчатовский институт. Ранее, в ноябре 2017 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) посчитала, что сговор был. В «Аквариусе» с этим выводом не согласились и обратились в суд, который сейчас признал решение ФАС недействительным и постановил взыскать с нее в пользу «Аквариуса» расходы по уплате государственной пошлины в размере 3 тыс. руб.

Проблемный аукцион состоялся в декабре 2014 г. Курчатовскому институту требовался вычислительный комплекс с пиковой производительностью не менее 600 ТФЛОПС. С его помощью планировалось разрабатывать математические модели и программно-алгоритмическое обеспечение для систем с экстрамассовым параллелизмом, а также решать пилотные задачи науки и техники.

Победителем на торгах стали «Т-платформы». В пресс-службе компании заверили CNews, что на данный момент выполнение работ по контракту завершено.

Почему ФАС усмотрела сговор

Начальная цена контракта на торгах была выставлена на уровне 160 млн руб. «Аквариус» не стал снижать эту цену вовсе, «Т-платформы» продвинулись всего на один минимальный аукционный шаг, предложив выполнить поставку за 159,2 млн руб. Таким образом снижение суммы контракта составило 0,5%.

Суд оправдал «Аквариус»: письмо о сговоре с «Т-платформами» на гостендере написала программа

Столь незначительное снижение привлекло внимание ФАС, которая с сентября по декабрь 2016 г. осуществила внеплановую выездную проверку «Аквариуса». В ходе нее на рабочем компьютере менеджера тендерного отдела компании было обнаружено электронное письмо с общего почтового адреса aq.comm.portal@gmail.com. Буквы «aq» могут свидетельствовать о его принадлежности именно к «Аквариусу» — латинское написание названия компании выглядит как Aquarius, ее доменное имя aq.ru.

«…Обратился партнер с просьбой подыгрыша в аукционе, — говорилось в письме, отправленном в конце ноября 2014 г. — Название заказчика: Курчатовский институт. Название партнера: “Т-платформы”… Бюджетной оценки нет, т. к. мы идем подыгрывать в аукцион. Выигрывать данный аукцион точно не будем, аукцион готовили “Т-платформы”. Прошу разрешить подачу в аукцион». Документ сопровождался прямой гиперссылкой на рассматриваемый здесь тендер.

На основании этого письма в ФАС сделали вывод о том, что «Аквариус» принимал участие в аукционе с целью поддержания начальной максимальной цены контракта. «Кроме того, участниками аукциона заранее определен победитель в лице “Т-платформы”», — отметили в ФАС.

Комментарии сторон

Если бы решение Антимонопольной службы осталось в силе, участникам сговора грозили бы штрафы в размере от 10% до 50% от начальной максимальной цены контракта. Успели ли с компаниями связаться представители МВД, куда ФАС намеревалась отправить материалы дела, в «Т-платформах» и в «Аквариусе» CNews не ответили.

Процитированное письмо в «Т-платформах» никак не прокомментировали. В пресс-службе «Аквариуса» указали CNews на невозможность «идентификации электронного письма как доказательства достижения антиконкурентного соглашения».

В «Аквариусе» удовлетворены выводами суда, а вынесенное ранее решение антимонопольного органа считают незаконным и необоснованным. «Мы уверены в своей правоте и доказали ее суду, суд согласился с нашими доводами», — заключают в пресс-службе организации.

Суд: письмо-компромат написала программа

Признавая решение ФАС недействительным, суд исходил из нескольких соображений. Служители Фемиды посчитали, что антимонопольным органом не была доказана принадлежность почтового ящика aq.comm.portal@gmail.com «Аквариусу». При этом автором компрометирующего письма, по мнению судей, был робот. «Указанное в решении электронное сообщение являлось “автоматически отправленным сообщением”, что означает, что отправителем сообщения являлся не человек, а программа», — говорится в заключении суда.

Кроме того, суд решил, что если воспринимать данное сообщение как внутреннюю переписку «Аквариуса», то нет никаких доказательств причастности к ней «Т-платформ». Каких-либо писем со стороны или в адрес этой компании найдено не было, поэтому выносить суждения о сговоре, подразумевающем активность обеих сторон, невозможно.

Экономическая аргументация «Аквариуса»

Еще одно соображение суда в пользу «Аквариуса» основано на идее о том, что целью картелей всегда является получение его участниками экономической выгоды. «Вместе с тем, ФАС не установила, что контракт мог бы быть заключен на более выгодных для заказчика условиях», — говорится в заключении.

Представителям «Аквариуса» удалось убедить суд в том, что к моменту проведения торгов компания не могла снизить начальную цену контракта даже на минимальный аукционный шаг (0,5% или 800 тыс. руб.), чтобы не понести убытки. По расчетам «Аквариуса», представленным в суде, заключение контракта за 160 млн руб. (без понижения начальной цены) позволило бы компании получить прибыль всего в размере 457 тыс. руб.

Причина этого заключалась в том, что комплектующие для суперкомпьютера должны были закупаться за валюту, в то время как в конце 2014 г. курс доллара сильно менялся. В документах суда фигурирует величина изменения на 12 руб. за два месяца. Однако стоит отметить, что с даты объявления тендера 14 ноября 2014 г. и до момента торгов 4 декабря курс доллара, определяемый Центробанком, изменился только на 8,3 руб. — с 46,1 руб. до 54,4 руб. При этом свою заявку «Аквариус» подал 28 ноября, когда курс был 47,7 руб., то есть к моменту торгов стоимость доллара для него изменилась на 6,7 руб.