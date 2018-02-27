Придуман способ взламывать защиту любого iPhone и iPad

Израильская компания Cellibrite предлагает правоохранительным органам инструменты для взлома защиты iPhone и других устройств под управлением iOS. Взлом производится только в собственных лабораториях Cellibrite, так что их инструментарий в сторонние руки не попадает.

Только для солидных клиентов

Защита iPhone могла быть взломана: израильский производитель инструментов для проведения криминалистической экспертизы, компания Cellebrite предлагает своим клиентам в правоохранительных органах мира новые возможности взлома любого устройства под управлением iOS 11. В число таких устройств входит и iPhone X, о котором еще в ноябре 2017 г. стало известно, что Министерству внутренней безопасности США удалось вскрыть его шифрование.

Вероятнее всего, это было сделано как раз с помощью технологий Cellebrite.

Сама компания, которая на данный момент является дочерним предприятием японской корпорации Sun Corporation, не делала никаких публичных заявлений по поводу своих возможностей.

Издание Forbes получило информацию об взломе от источников внутри компании, пожелавших сохранить анонимность.

По их данным, в течение последних нескольких месяцев Cellebrite разработала несколько секретных методик по взлому iOS 11, и предлагает соответствующие услуги криминалистам по всему миру.

Израильская компания Cellebrite научилась взламывать iPhone и iPad под управлением iOS от версии 5 до версии 11

В описании услуг по разблокированию смартфонов говорится, что Cellebrite способна вскрывать защиту «операционной системы Apple iOS и устройств под ней, в том числе iPhone, iPad, iPad mini, iPad Pro и iPod touch под управлением iOS версий 5-11».

Источники Forbes среди криминалистов, работающих в американской полиции, подтвердил - правда, с чужих слов, - возможность разблокирования iPhone 8.

Только в лабораторных условиях

Что интересно, Cellebrite проводит разблокирование только в собственных лабораториях, то есть, применяемые инструменты для разблокирования, чем бы они не являлись, не предоставляются никому на стороне. Далее сыщикам либо передается сам смартфон - с отключенными средствами авторизации, - либо данные, снятые с него.

За каждую такую операцию компания взимает относительно скромные деньги - $1500.

Это притом, что отдельные организации - например, Zerodium, - предлагают вознаграждения до миллиона долларов за выявление уязвимостей в устройствах Apple.

«Правоохранительные органы США и Европы довольно долго пытались добиться от Apple предоставления инструментов для снятия блокировок на случаи расследования уголовных дел, - говорит Роман Гинятуллин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - Apple категорически отказывается этим требованиям подчиняться, указывая, что у нее самой нет технических возможностей снимать пользовательскую защиту и шифрование. По-видимому, теперь в течение какого-то времени правоохранители смогут разблокировать эти смартфоны и планшеты с помощью Cellibrite. В то же время Apple, очевидно, предпримет максимум усилий для выяснения, что за слабые места нашли израильтяне, и исправить проблему.

iOS 11 вышла только в сентябре 2017 года. Эксперты отмечали ее повышенную защищенность в сравнении с прошлыми версиями. Тем не менее, каким-то образом удалось вскрыть и ее».