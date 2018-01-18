В России создан бесплатный коммуникатор для людей с дефектами речи. Видео

Российская компания WaveAccess создала онлайн-коммуникатор для общения людей с ограниченными речевыми возможностями друг с другом и с окружающими. Коммуникатор представляет собой библиотеку графических карточек с текстовым и звуковым сопровождением. Из карточек можно формировать предложения и озвучивать их.

Онлайн-коммуникатор govori.org

Как стало известно CNews, российский разработчик WaveAccess создал онлайн-коммуникатор govori.org, с помощью которого люди, полностью или частично потерявшие речь, или же имеющие задержки речевого развития, смогут выражать свои мысли. Продукт будет распространяться бесплатно, пользоваться им можно будет как на ПК, так и на мобильных устройствах. Разработчики утверждают, что это первый в России бесплатный онлайн-коммуникатор, возможности которого превосходят функционал зарубежных аналогов.

Коммуникатор позволяет людям с дефектами речи общаться как друг с другом, так и с окружающими. По мнению авторов проекта, govori.org пригодится родителям и преподавателям спецшкол. Он подходит как для взрослых, так и для детей.

Технические особенности

В основе govori.org лежит система альтернативной коммуникации — она осуществляется с помощью карточек, на которых графически изображены и подписаны различные предметы, действия, эмоции. Карточки собраны в библиотеку, которая представлена на сайте govori.org. Каждая карточка имеет озвучку.

Карточки в библиотеке представлены в готовом виде, но пользователь может создать и свои собственные. Такая возможность имеется в разделе «Карточки», где есть фильтр по категориям и возможность поиска. При просмотре карточек пользователь может менять их масштаб и количество на странице.

Онлайн-коммуникатор govori.org представляет собой библиотеку графических карточек

Кроме того, карточки можно группировать в наборы — такая функция есть в разделе «Наборы». В разделе «Коммуникатор» на основе этих наборов можно создавать предложения и озвучивать их. Также govori.org позволяет создавать и распечатывать шаблоны для механических визуально-звуковых станций GoTalk, которые используются для онлайн-консультаций.

Коммуникатор работает на базе CMS Drupal, которая предлагает ролевое управление доступом. Govori.org совместим с такими браузерами как Mozilla Firefox, Safari для планшетов, Internet Explorer и Google Chrome. По словам Александра Азарова, старшего вице-президента по разработке ПО в WaveAccess, при разработке был использован JavaScript фреймворка React, давший возможность масштабировать продукт. Backend-часть выполнена с использованием Python на платформе Django.

Заказчик и исполнитель

Заказчиком коммуникатора выступил американский благотворительный фонд Orange Penguin Foundation, который помогает в России детям с особыми потребностями. Бесплатное распространение govori.org было организовано за счет включения его в программу «Свободный доступ», по которой семьи детей с особенностями развития, спецшколы и реабилитационные центры получают даром необходимую аппаратуру и софт.

По словам разработчиков govori.org, бесплатного коммуникатора с аналогичной функциональностью в России до сих пор не было. Как отмечает Азаров, созданное компанией решение «концептуально схоже с зарубежными аналогами, при этом не копирует их и предлагает значительно больше функций и возможностей». Среди достоинств продукта Азаров выделяет простой в использовании интерфейс и наличие решения для работы с аудио в разных браузерах.

Для WaveAccess это первый опыт разработки продукта для пользователей с ограниченными возможностями. В целом компания занимается разработкой программных приложений на основе платформ .Net и Java, модулей машинного обучения, мобильных приложений, а также разработкой и кастомизацией CRM-систем.

В фонде остались довольны качеством исполнения заказа со стороны WaveAccess. По словам Ирины Кузнецовой, директора Orange Penguin Foundation, разработчики продолжали доработку продукта из энтузиазма, уже после того, как необходимая функциональность была построена.