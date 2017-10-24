Toshiba ожидает убытка в $1 млрд

Руководство Toshiba объявило о поисках запасного плана для спасения своего бизнеса. Если сделка по продаже полупроводникового подразделения не будет закрыта к марту, компании грозит делистинг на Токийской бирже.

Убытки вынуждают искать «План Б»

Руководство Toshiba рассматривает дополнительные варианты финансирования своего бизнеса в связи с обновленным годовым прогнозом об убытках в размере порядка $1 млрд, сообщает Reuters.

В случае, если сделка на сумму $18 млрд по продаже части полупроводникового бизнеса не будет закрыта к концу финансового года Toshiba, наступающего 31 марта 2018 г., Toshiba будет вынуждена сообщить об отрицательной чистой стоимости компании – второй год подряд.

Таким образом, по условиям Токийской фондовой биржи (Tokyo Stock Exchange) компании грозит снятие акций с торгов (делистинг).

Согласно пересмотренному годовому финансовому прогнозу Toshiba, в компании ожидают чистый убыток в размере порядка 110 млрд иен (около $970 млн), главным образом, по причине выплаты налогов по сделке с продажей своего полупроводникового бизнеса. Ранее в компании прогнозировали чистую годовую прибыль в размере 230 млрд иен (около $2,1 млрд). Прогноз по операционной прибыли и выручке Toshiba за 2017-2018 финансовый год остался без изменений — 430 млрд иен ($3,77 млрд) и 4,97 трлн иен ($45,17 млрд), соответственно.

Кто может помочь

«Пока еще ничего не решено окончательно, но мы действительно рассматриваем различные меры», – сказал Сатоши Цунакава (Satoshi Tsunakawa) CEO Toshiba по завершению собрания акционеров, на котором была одобрена сделка по продаже части Toshiba Memory консорциуму во главе с Bain Capital LP.

Президент Toshiba Сатоши Цунакава

Цунакава не уточнил, какие именно меры рассматривают в Toshiba для исправления ситуации, но рыночные аналитики полагают, что у компании есть несколько возможностей избежать финансовой катастрофы.

«Они [Toshiba] могут выпустить пакет привилегированных акций на несколько сотен миллиардов иен для таких крупных инвесторов, как Bain Capital, или могут обратиться к банкам с просьбой об обмене долгов на часть акций (debt-to-equity swap)», – отметил Кентаро Харада (Kentaro Harada), кредитный аналитик банка SMBC Nikko Securities.

Причиной возможной задержки с закрытием сделки объемом $18 млрд может стать позиция производственного партнера компании, американской Western Digital, которая обратилась в Международный Арбитражный суд (International Court of Arbitration) с иском об ущемлении собственных прав при продаже части Toshiba Memory. В Toshiba по этому поводу отметили, что в компании «полны решимости разрешить эту проблему в рамках арбитражного процесса».

По мнению Кентаро Харада, в случае, если Western Digital действительно сможет добиться запрета сделки, это значительным образом может пошатнуть решимость банков предоставить Toshiba дополнительную финансовую поддержку.

Спасение ценой $18 млрд

28 сентября 2017 г. Toshiba официально объявила о заключении сделки по продаже своего полупроводникового бизнеса Toshiba Memory по выпуску флеш-памяти консорциуму компаний под названием Pangea, возглавляемого инвестфондом Bain Capital. Сумма сделки, согласно официальному заявлению, составила ровно 2 трлн иен (порядка $18 млрд).

Фабрика Toshiba Memory в Йоккаичи, Япония

Необходимые на приобретение Toshiba Memory средства будут представлены Bain Capital в размере 212 млрд иен ($1,88 млрд), Hoya Corporation в размере 27 млрд иен ($240 млн), южнокорейской SK Hynix в размере 395 млрд иен ($3,5 млрд), группой североамериканских компаний, включая Apple, Kingston Technology, Seagate Technology и Dell Technologies Capital, в размере 415,5 млрд иен ($3,7 млрд). Также непосредственно Toshiba предоставляет 350,5 млрд иен ($3,1 млрд) в качестве реинвестиций, оставляя, таким образом, долю компании за собой, и еще порядка 600 млрд иен ($5,3 млрд) будет привлечено консорциумом Pangea в виде внешних займов.

Благодаря инвестициям Hoya, входящей в консорциум Pangea, и реинвестициям самой Toshiba, вклад японских компаний превысит 50% долю в общих инвестициях консорциума Pangea, и таким образом Toshiba Memory сохранит мажоритарную долю за Японией.

Причины финансового кризиса

Причиной продажи части подразделения по выпуску флеш-памяти стала борьба Toshiba с многомиллиардными убытками от рискованных сделок в сфере ядерной энергетики США.

В 2006 г. Toshiba приобрела 77% акций американской Westinghouse Electric. В декабре 2015 г. Westinghouse Electric, теперь уже дочернее предприятие японской корпорации, купило АЭС Chicago Bridge & Iron's, занимающуюся в том числе, строительством, за $229 млн.

В марте 2017 г. Toshiba была вынуждена объявить о банкротстве, при этом суммарные денежные потери Westinghouse Electric составили рекордные 1,01 трлн иен (порядка $9,1 млрд).

1 апреля 2017 г. корпорация Toshiba объявила о выделении собственного бизнеса по разработке и производству флеш-памяти в отдельную компанию под названием Toshiba Memory Corporation (TMC) и рассмотрении вопроса о ее продаже.

Toshiba отказалась продавать свой бизнес Western Digital, поскольку американский партнер получил бы в результате значительную долю, и это в любом случае затянуло бы рассмотрение сделки антимонопольными регуляторами.