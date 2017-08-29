Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети»

Гендиректором «Связного» назначен Дмитрий Мильштейн, до этого восемь лет проработавший финдиректором «Евросети». Прежний глава «Связного» вернется в банковскую сферу, где работал много лет, и займет пост председателя правления Бинбанка.

Новый глава «Связного»

В сети магазинов электроники «Связной» сменился генеральный директор — с 1 сентября 2017 г. эту должность займет Дмитрий Мильштейн. Прежний гендиректор Евгений Давыдович, возглавлявший компанию с начала 2016 г., уйдет из «Связного» и займет пост председателя правления Бинбанка.

Мильштейн заявляет, что расценивает свое назначение как «новый вызов», поскольку возглавлять ритейлерскую сеть в условиях растущей конкуренции и меняющегося поведения потребителя непросто. По его словам, «Связной» «является примером для подражания во всех аспектах работы», включая работу с клиентами, продажи, реакцию на тренды и т. д.

По словам Олега Малиса, контролирующего акционера «Связного» и владельца группы Solvers, Мильштейн имеет достаточный опыт работы в ритейле, чтобы усилить свою новую команду. На протяжении восьми лет новоназначенный гендиректор занимал пост финансового директора компании «Евросеть». До этого он трудился на руководящих должностях в разных подразделениях X5 Retail Group.

Прежние директора

В начале 2016 г. стало известно, что компанию «Связной» возглавит Евгений Давыдович, сменив на этом посту Майкла Тача. Тач занимал позицию президента с мая 2013 г., до этого был главным управляющим директором. О том, что он планирует покинуть компанию, заранее не было известно. Причины его ухода не раскрываются.

Новый гендиректор «Связного» Дмитрий Мильштейн

По словам представительницы «Связного» Марины Заикиной, уход Тача с должности стал результатом его совместного решения с главным акционером «Связного» Олегом Малисом. По словам Малиса, уход Тача не был вызван тем, что они с ним «не сработались», более того, в 2015 г. Тач успешно завершил очередной этап развития компании.

Евгений Давыдович работал в банковской сфере с 1997 г. Он присоединился к группе «Связной» в 2010 г., развивал проект «Связного Банка» с первого дня его существования. До 2013 г. занимал пост заместителя председателя проекта «Связного Банка», курируя розничный блок, а в ноябре 2013 г. стал председателем правления.

В начале августа стало известно, что Давыдович возвращается в банковскую сферу — уходит из «Связного» в Бинбанк. Бинбанк был создан в 1993 г. Входит в группу «Сафмар», принадлежащую Михаилу Гуцериеву и его племяннику Михаилу Шишханову. Долгое время Бинбанк возглавлял Шишханов, но весной 2017 г. он покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности главы Бинбанка тогда стал Александр Лукин.

Как «Связной» попал к Малису

В конце 2014 г. стало известно, что Олег Малис получил от основателя «Связного» Максима Ноготкова 51% акций его холдинга. Они были переведены в счет погашения задолженности компаний Ноготкова на сумму $130 млн, которую Малис приобрел у группы «Онэксим». Причиной ухудшения дел Ноготкова стал экономический кризис 2014 г.

Олег Малис вместе с братом Александром Малисом с конца 1990-х до начала 2000-х гг. руководили оператором «Корбина-Телеком». Затем Олег Малис перешел на должность вице-президента оператора фиксированной связи Golden Telecom, а потом занял руководящую должность в холдинге Altimo, став управляющим телекоммуникационными активами «Альфа-групп» (в их числе был и Golden Telecom). В 2005 г. Golden Telecom приобрел контроль над «Корбиной», а затем и сам Golden Telecom был куплен «Вымпелкомом» (его крупнейшим акционером также является «Альфа-групп»).

В 2008 г. «Вымпелком» и известный предприниматель Александр Мамут приобрели сеть салонов связи «Евросеть». Сделку курировал Altimo и лично Олег Малис. После этого Александр Малис возглавил «Евросеть» и занимает эту должность до сих пор.