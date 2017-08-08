В судах общей юрисдикции Москвы началась ИТ-интеграция с «Почтой России»

Районные суды столицы и Московский городской суд упрощают работу по отправке исходящей корреспонденции. Профильный программный модуль автоматически готовит письма, конверты, специальную форму и список отправлений, а курьеры «Почты России» сами забирают их у отправителя. Реформа экономит время сотрудникам аппаратов и канцелярий судов.

Создан модуль исходящей корреспонденции

Московский городской суд и районные суды столицы ведут интеграцию с «Почтой России» в части работы с почтовой корреспонденцией. В частности, в «Комплексную информационную систему судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) внедрен модуль исходящей корреспонденции. Он в автоматическом режиме создает все необходимые бланки писем, повесток и уведомлений. Также система предполагает формирование и печать конвертов с адресами получателей и уникальными для каждого суда штрих-кодами.

Раньше сами письма, конверты и сопроводительная документация к ним формировались вручную уполномоченными сотрудниками судов, аналогично наклеивались стикеры со штрих-кодами, за их выдачу отвечали отделения городской служебной почты (ГСП), за каждым из которых закреплено определенное количество районных судов.

Кроме того, модуль обеспечивает формирование базы данных о регистрируемых отправлениях по каждому делу, а также их автоматическую тарификацию при установке веса письма. Также есть возможность настраивать шаблоны конвертов по правилам «Почты России», реквизиты пересылки, отслеживать историю отправлений в рамках суда. Информация об участниках судопроизводства — их ФИО, адреса и т.п., вносится в базу данных на этапе поступления, к примеру, иска в суд, после чего автоматически подтягивается в процессе формирования почтового отправления.

Раньше сами письма, конверты и сопроводительная документация к ним формировались вручную

После создания писем и конвертов для них, сотрудники Службы экспедиции судов формируют специальную форму 103, которая содержит детальный перечень всех отправляемых документов. Этот список формируется путем сканирования штрих-кодов на конвертах, что значительно сокращает время и трудозатраты. Создание формы 103 предусмотрено как в бумажном, так и электронном виде для параллельной выгрузки формы в систему учета «Почты России». Помимо внедрения новой подсистемы интеграция с «Почтой России» также подразумевает передачу некоторых функций на сторону ведомства, например, почтовые сотрудники самостоятельно вывозят корреспонденцию из зданий судов Москвы.

Ручной труд будет автоматизирован

Основной эффект от внедрения модуля исходящей корреспонденции в том, что сотрудники аппаратов судов перестанут тратить время на заполнение многочисленных документов в ручном режиме. Количество ежедневно отправляемых с помощью «Почты России» повесток и прочих писем исчисляется сотнями.

«Модуль имеет ряд преимуществ по сравнению с другими известными программными продуктами по работе с почтой и особенно удобен для сотрудников суда, так как весь процесс реализован в рамках одной системы. Раньше в судах всей канцелярией собирали необходимые документы, заполняли адреса шариковой ручкой, наклеивали специальные идентификаторы со штрих-кодом. После этого необходимо было выписать форму 103, отсортировать корреспонденцию по весу и содержанию, и курьером отправить в «Почту России». Теперь основная часть процесса автоматизирована», — рассказывает Татьяна Толстова, заместитель генерального директора компании «Крок», которая занималась внедрением.

Помимо этого, автоматизация устранила проблему несоответствия формы 103 содержанию посылки. Раньше в таких случаях из-за одной ошибки «Почта России» отзывала сразу всю партию. Ее отправляли обратно в суд, что приводило к дополнительным временным затратам. Внедренный модуль автоматически заполняет и проверяет корректность данных получателя на конверте.

Следующим направлением интеграции может стать автоматизация взаимодействия с «Почтой России» при помощи сервисов гибридной почты, то есть доставки получателю бумажной почты, которая будет формироваться в центрах гибридной печати на основании электронных данных, передаваемых из суда.

Проект станет частью КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатацию запустились 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы, которые в настоящее время дорабатываются. Среди них — порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города. Кроме того, суды смогут обмениваться материалами дел с различными московскими ведомствами. Среди них — Управления ФСИН, ФНС, Федерального Казначейства, Федеральной службы судебных приставов по Москве и др.

Среди заявленных эффектов от запуска КИС СОЮ — повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей.

Бюджет проекта КИС СОЮ — $40,8 млн. Эти средства были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.