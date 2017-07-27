В России впервые в мире началась продажа авиабилетов через блокчейн

Компания S7 Airlines начала продавать авиабилеты, используя технологию блокчейн и основанный на ней протокол Ethereum. Денежные расчеты проводятся через Альфа-Банк. Компания не исключает, что может начать работать по такой же схеме с другими партнерами: поставщиками бортового питания, топлива и т. д.

Блокчейн в авиабизнесе

Российская компания S7 Airlines и Альфа-Банк, по их собственному заявлению, впервые в мире провели покупку авиабилета через банк посредством технологии блокчейн. Это было сделано с помощью блокчейн-платформы, в основе которой лежит протокол Ethereum. Платформа предназначена для автоматизации торговых операций. Через нее уже продано более 100 билетов.

По словам заместителя генерального директора по информационным технологиям S7 Group Павла Воронина, с помощью блокчейна можно автоматизировать взаиморасчеты любой сложности, поэтому обращение через открытый блокчейн API (программный интерфейс) к банку вскоре войдет в практику многих компаний. В перспективе S7 Airlines может начать работать по такой же схеме с поставщиками бортового питания, топлива и услуг аэропорта. Компания намерена упразднить за счет блокчейна депозитную схему взаиморасчетов и банковские гарантии.

Как это работает

Через Ethereum продавцы — сама S7 Airlines и ее агенты — делятся информацией о проданных билетах. Платежи проводит Альфа-Банк, который тоже получает данные через блокчейн — из узла сети, входящего в состав «цепочки». Все этапы проведения платежа, то есть подачу заявки, проверку средств на счету, их списание и последующее обновление информации система осуществляет автоматически.

Билет на самолет S7 Airlines можно купить через блокчейн

Компания сообщает, что все расчеты совершаются за 23 секунды, раньше этот срок составлял 14 дней. Поскольку агентам не предоставляется отсрочка платежа, S7 Airlines получает деньги сразу после осуществления продажи. Благодаря использованию Ethereum отпадает необходимость предоставление дополнительных гарантий агентами, сотрудничающими с компанией. Кроме того, блокчейн позволяет сократить документооборот и повышает безопасность транзакции.

Что такое Ethereum

Ethereum — это открытая платформа, позволяющая использовать блокчейн вместо традиционной юридической процедуры при проведении денежных операций. Идею платформы сформулировал в 2013 г. канадский программист российского происхождения Виталик Бутерин, основатель журнала Bitcoin Magazine. В июле 2015 г. платформа начала работу.

У платформы есть своя криптовалюта — Ether. Авторы проекта позиционируют ее не только как собственно валюту, а как средство для фиксирования сделок с помощью так называемых «умных контрактов». В таком контракте оговариваются условия сделки, и он записывается в блокчейн, что делает безопасным заключение сделки с непроверенным партнером.

Ethereum пережила форк цепочки блоков после того, как в июне 2016 г. хакеры похитили у инвестиционной компании DAO монеты Ether на сумму $50 млн. С помощью форка взлом был «отмотан» назад, средства вернулись к инвесторам. Это была первая в мире операция подобного рода. Часть сообщества с ней не согласилась и отделилась в собственный проект Ethereum Classic.

Технология блокчейн

Блокчейн («цепочка блоков») — это технология, лежащая в основе криптовалюты Bitcoin. Она представляет собой аналог публичной книги приходно-расходных операций. Когда пользователь системы решает совершить транзакцию, он объявляет об этом всем участникам системы, и данные о его транзакции записываются в блок. Когда блок достигает определенных размеров, он записывается в конец цепочки блоков.

Блокчейн представляет собой децентрализованную базу данных, копии которой имеются во множестве компьютеров пользователей всего мира, что делает ее взлом непосильной задачей. Транзакции записываются в блок с использованием цифровых подписей участников сделки. Чтобы встроить блок в цепочку, применяется идентификатор, рассчитываемый в ходе сложных математических операций.