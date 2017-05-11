Появились первые подробности о новом «дешевом iPhone»

Первый снимок

В китайской соцсети Weibo появился снимок задней панели смартфона iPhone SE2. Интрига фотографии заключается в том, что до сих пор в Сети не публиковалось никакой информации относительно планов Apple по выпуску обновленной версии iPhone SE.

Впервые смартфон Apple iPhone SE был анонсирован в марте 2016 г. В розницу новинка поступила по цене $399 и $499 в США и 32990 руб. и 36990 руб. в России за версии с 16 и 64 ГБ встроенной памяти, соответственно. На тот момент времени эти модели были существенно доступнее, чем флагманские смартфоны Apple iPhone 6s и iPhone 6s Plus, которые стоили от 56990 руб. до 83990 руб. в зависимости от диагонали дисплея и объема встроенной памяти.

В конце марта 2017 г., спустя год после начала продаж iPhone SE, Apple представила обновленную версию смартфона с удвоенным объемом встроенной памяти, 32 ГБ и 128 ГБ. Остальные характеристики смартфона iPhone SE остались полностью неизменными, включая корпус как у iPhone 5s, 4-дюймовый Retina-дисплей, процессор Apple A9, 2 ГБ оперативной памяти, и 12-МП основную и 1,2-МП фронтальную камеры. Стоимость 32-ГБ версии смартфона на момент анонса составляла 32990 руб., 128-ГБ версии 40990 руб.

Apple iPhone SE

Предположительный дизайн

На проявившемся в Сети фото задние панели для будущего iPhone SE2 сфотографированы на фоне документа с упоминанием стеклянного покрытия корпуса Ion-X, которое уже используется в модели смарт-часов Apple Watch Sport.

Фото предположительно Apple iPhone SE2

По представленному фото трудно судить, использовано ли стекло Ion-X в качестве покрытия тыльной стороны iPhone SE2, или задняя крышка смартфона полностью выполнена из этого стекла.

Согласно многочисленным слухам, предположениям и возможным утечкам информации, Apple намерена представить до конца 2017 г. три новых смартфона, включая iPhone 7s, iPhone 7s Plus и iPhone 8.

По некоторым данным, анонс iPhone SE2 – если он вообще состоится, произойдет не ранее начала 2018 г. В то же время, по одной из циркулирующих в Сети версий, iPhone SE2 с таким же успехом может дебютировать в дни проведения конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая пройдет с 5 по 9 июня 2017 г. в Сан-Хосе, Калифорния.