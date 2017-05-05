Apple не воспользовалась крахом Galaxy Note 7: Samsung снова лидер по смартфонам

Всего четыре месяца понадобилось Samsung чтобы оправиться от скандала со взрывающимися смартфонами Galaxy Note 7 и вернуть себе первенство в табели о рангах на рынке смартфонов, подсчитали в Strategy Analytics.

Apple смогла удержаться в лидерах только один квартал

В первом квартале 2017 года Samsung, по данным Strategy Analytics, отгрузила на глобальный рынок 80,2 млн смартфонов, что на 2% больше, чем 79,0 млн годом ранее. В настоящее время, по оценке Strategy Analytics, Samsung занимает первое место с 23,7% долей глобального рынка смартфонов, в то время как годом ранее доля компании составляла 22,7%.

«По итогам первого квартала Samsung смогла вернуться на первое место, после того, как в IV квартале 2016 г. его заняла Apple с удачными итогами праздничных распродаж, – отметил Нил Моустон (Neil Mawston), исполнительный директор Strategy Analytics. – Samsung смогла быстро восстановиться после недавнего фиаско с батареями Galaxy Note 7, и теперь мы ожидаем, что портфолио новых моделей Galaxy S8 поможет Samsung удерживать достигнутые позиции до середины 2017 г».

В свою очередь, рыночная доля Apple составила по итогам I кв. 2017 г. только 14,4%, снизившись за год на 1% с 15,4%. Продажи смартфонов Apple в этом году составили всего лишь 50,8 млн штук против 51,2 млн кварталом ранее.

Лидеры мировых продаж смартфонов в штучном выражении, Strategy Analytics

Продажи Apple iPhone, по данным Strategy Analytics, снижались четыре из пяти последних кварталов, и даже ошибка Samsung со взрывающимися Note 7 не помогла компании существенно улучшить положение. По мнению Нила Моустона, изменить ситуацию со снижением темпов продаж смартфонов Apple поможет разве что-то радикальное в дизайне новых моделей iPhone 8, анонс которых, по слухам, состоится во втором полугодии 2017.



Рынок смартфонов вернулся к стабильному росту

Согласно данным свежего исследования аналитической компании Strategy Analytics, мировой рынок смартфонов в I кв. 2017 г. вырос на 6% по сравнению с показателями годом ранее и достиг отметки 353,3 млн штук.

В I кв. 2016 г. продажи смартфонов впервые снизились – сразу на 3%, но в последующих кварталах прошлого года спрос выровнялся и показал рост.

Лидеры мировых продаж смартфонов: доля рынка. Strategy Analytics

По словам Линды Сю (Linda Sui), директора Strategy Analytics, рост был обеспечен, главным образом, за счет улучшения экономической ситуации и соответствующего роста потребительского спроса в таких ключевых регионах как Китай и Бразилия.



Замыкающие пятерку лидеров

Huawei, продавшая в I кв. 2017 г. 34,5 млн смартфонов, смогла увеличить свою долю на глобальном рынке до 9,8% (8,5% годом ранее) и по-прежнему крепко удерживает за собой третьей место в топ5 крупнейших поставщиков смартфонов.

«Темпы роста продаж смартфонов Huawei сократились более чем в два раза до 22% по сравнению с годом ранее, против 64% прироста в первом квартале 2016. Huawei пришлось столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны OPPO, Vivo и других энергично развивающихся китайских конкурентов, таких как Gionee. – Сказал Вуди О (Woody Oh), директор Strategy Analytics.

Четвертую строчку топа заняла компания OPPO, продавшая за прошедший квартал 27,6 млн смартфонов и продемонстрировавшая этим впечатляющий 78% рост продаж по сравнению с показателями годичной давности. Сейчас OPPO занимает уже 7,8% мирового рынка смартфонов (4,7% годом ранее), что вполне может обеспечить компании в будущем все шансы на третье место при сохранении сравнимых темпов развития.

Компания Vivo, занимающая замыкающую строчку в пятерке мировых лидеров, сумела в рекордные сроки выйти на показатель в 6,3% мирового рынка смартфонов (4,1% годом ранее). Успешный рост Vivo обеспечила обновленная линейка Android-моделей V3 и X7, завоевавших большую популярность в Китае.

LG вернулась на 6 место с 4% долей рынка благодаря удачному продвижению своих моделей в Северной Америке, что, по мнению аналитиков из Strategy Analytics, позволило ей обойти ближайших конкурентов, таких как ZTE, Xiaomi и др.

Новые и «старые» смартфоны Samsung

Смартфон Galaxy Note 7 был представлен 2 августа 2016 г. Он стал первым смартфоном на мировом рынке с функцией сканирования радужной оболочки глаза. Рекомендованная розничная цена аппарата в России составляла 64990 руб., но продажи устройства так не начались.

Первое сообщение о взрыве аккумулятора Galaxy Note 7 во время зарядки появилось 24 августа 2016 г., и уже 2 сентября компания объявила о всемирном отзыве модели. К этому моменту в мире было зарегистрировано 35 случаев взрыва смартфона. После отзыва сообщения о взрывах продолжили поступать, поскольку многие покупатели продолжали пользоваться устройствами. Кроме того, аккумуляторы Galaxy Note 7, проданных после отзыва или высланных на замену, тоже начали взрываться.

Galaxy Note 7

В октябре Samsung полностью остановила продажи Galaxy Note 7 и призвала владельцев выключить их и вернуть производителю в обмен на флагманские устройства Galaxy S7 или Galaxy S7 Edge с возмещением разницы в цене. Вендор предлагает покупателям Galaxy Note 7 приобрести за полцены Galaxy Note 7 – флагман, который будет выпущен в 2017 г.

Потери Samsung в результате остановки продаж и отзыва Galaxy Note 7 составили около $5,3 млрд за три квартала. Провал флагмана повлек за собой волну сокращений в компании, во время которой было уволено 20% управляющего персонала.

Анонс новых смартфонов семейства Samsung Galaxy S8 состоялся в России 14 апреля. Компания представила новый флагман Galaxy S8 с экраном диагональю 5,8 дюймов и Galaxy S8+ с экраном диагональю 6,2 дюймов. Обе модели оснащены «безграничным» изогнутым с двух сторон экраном и имеют гладкий корпус без кнопок и острых углов.

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+

Российские продажи моделей Galaxy S8 и S8+ стартовали 28 апреля, рекомендованные розничные цены составили 54990 руб. и 59990 руб., соответственно. Аппараты представлены в трех цветовых решениях: «Черный бриллиант», «Мистический аметист» и «Желтый топаз».