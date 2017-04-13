Мировой рынок ИТ-услуг замедляет рост. Российский рухнул на треть

В 2017 г. глобальный рынок ИТ-услуг вырастет на 2,3% в сравнении с ростом на 3,6% в 2016 г., говорится в отчете исследовательской компании Gartner. Причина замедления роста — корректировки на рынке. Российский рынок ИТ-услуг продолжит развиваться за счет заданного в прошлые годы тренда переориентации с разработки и внедрения на поддержку существующей инфраструктуры.

Политические изменения снижают прогноз

По прогнозу Gartner, глобальные ИТ-расходы в 2017 г. вырастут на 1,4% до $3,5 трлн. Наиболее успешным будет сегмент корпоративного программного обеспечения, который вырастет на 5,5% до $351 млрд.

За этот же период сегмент ИТ-услуг достигнет $917 млрд, однако рост замедлится: с 3,6% в 2016 г. до 2,3% в 2017 г. Аналитики Gartner предполагают, что изменение приоритетов во внутренней и внешней политике США могут скорректировать географию сотрудничества международных компаний, базирующихся в США, что станет причиной снижения темпов роста рынка ИТ-услуг в нынешнем году. Однако в целом ожидается, что намеченное администрацией президента США обновление инфраструктуры окажет положительное влияние на развитие отрасли в ближайшие годы. В частности, прогноз Gartner на 2018 г. предполагает, что сектор ИТ-услуг вырастет на 4,7% до $961 млрд.



Gartner: В 2017 г. глобальный рынок ИТ-услуг вырастет на 2,3% в сравнении с ростом на 3,6% в 2016 г.

Также аналитики Gartner отмечают замедление в сегменте обработки данных, спровоцированное высоким спросом на облачные системы хранения Amazon, Microsoft, Google и падением спроса на серверы. По итогам 2017 г. сегмент вырастет на 0,3%.

Переориентация на поддержку помогла российскому ИТ

По данным IDC, объем российского сектора ИТ-услуг в 2016 г. составил $4,52 млрд, что 34% ниже по сравнению с 2015 г. в долларовом эквиваленте, но на 4,7% больше в рублевом.

Спад в в российской экономике привел к сокращению расходов на внедрение новых проектов, но обеспечил рост бюджетов на обслуживание существующей инфраструктуры, что закономерно изменило приоритеты на рынке ИТ-услуг. Скорее всего, тренд увеличения спроса на сервис и аутсорсинг ИТ-систем сохранится и в 2017 г. Отметим, что этот сектор в 2016 г. вырос на 10-15%, в том числе за счет больших объемов заказов со стороны государственных компаний.

Возросший спрос на услуги со стороны государственных компаний, которые увеличивают свои ИТ-бюджеты, — еще одна заметная тенденция на рынке ИТ-услуг. Крупными заказчиками ИТ-компаний в последние годы стали «Почта России», Правительство Московской области, Министерство финансов Российской Федерации, Федеральная налоговая служба Российской Федерации, Минобороны Российской Федерации и другие.

Рост на российском рынке возможен, но есть условия

«Российский рынок ИТ-услуг имеет потенциал для роста, однако общая ситуация на рынке будет зависеть сразу от нескольких факторов, считает директор компании «Наше Агентство Сервиса» Никита Репин. — Сложно назвать точную сумму, на которую вырастет объем российского рынка ИТ-услуг. С нашей точки зрения, это зависит от многих факторов: курса доллара, общего роста или сокращения ИТ-бюджетов, готовности передавать сервисы на аутсорсинг и так далее, — продолжает Никита Репин. — Общение с нашими клиентами показывает, что тенденция концентрации ИТ на задачах бизнеса и передачи поддержки ИТ-инфраструктуры на аутсорсинг в целом положительная. Согласно финансовой стратегии нашей компании, в нынешнем году мы ожидаем роста на 15% по сравнению с прошлым годом».

