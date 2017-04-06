Глава Amazon продаст ее акции на $2,5 млрд, чтобы построить ракету

Основатель одного из первых в мире онлайн-ритейлеров Amazon.com Джефф Безос заявил о готовности ежегодно продавать на $1 млрд акции прибыльного интернет-бизнеса ради спасения своей неприбыльной аэрокосмической компании Blue Origin. Спасение состоит в строительстве ракеты New Glenn, предположительно, многоразовой.

Вложение космического масштаба

Глава Amazon.com Джефф Безос (Jeff Bezos) объявил о намерении вложить $2,5 млрд в строительство ракеты-носителя, способной доставлять на орбиту спутники и людей. Как сообщает Reuters, для этого бизнесмен планирует ежегодно продавать акции компании на сумму $1 млрд ради инвестиций в принадлежащую ему аэрокосмическую компанию Blue Origin.

В марте 2017 г. в прессе сообщалось о том, что французский оператор спутниковой связи Eutelsat объявил о подписании договора с Blue Origin на запуск к 2020 г. ракеты New Glenn и выводу компанией Безоса на орбиту геостационарного спутника в 2021-2022 гг.

Спутниками бизнесмен ограничиваться не собирается. На прошедшем в Колорадо-Спрингс XXXIII космическом симпозиуме Джефф Безос заявил, что уже в следующем году планирует организовать суборбитальные пассажирские полеты длительностью 11 минут. «Все говорят, что когда вы выходите в космос, это полностью меняет вас. Все космонавты, возвращаясь, говорят об этом. Это здорово — увидеть Землю, атмосферу», — цитирует бизнесмена USAToday.

Глава Amazon продает акции компании ради ракеты

Планируется, что полеты будут проходить в многоразовой капсуле New Shepard. Разработка ракеты-носителя New Glenn началась в 2012 г., в 2016 г. были впервые озвучены ее будущие характеристики: двух или трех-ступенчатая, 73 м в высоту и 7 м в диаметре. Ее первая ступень оснастят семью двигателями BE-4, произведенными Blue Origin, и, предположительно, она будет многоразовой.

Распродажа акций

Как отмечают журналисты USAToday, Джефф Безос пояснил свое намерение перераспределить доход от Amazon в пользу Blue Origin тем, что аэрокосмическое предприятие в итоге должно «стать прибыльным и самоокупаемым». «Долгосрочная цель — снизить стоимость космических полетов, чтобы миллионы людей смогли жить и работать за пределами Земли», — заявил Безос. Он сейчас является самым крупным акционером Amazon, владея 80,9 млн акций компании.

Один из первых в мире интернет-ритейлеров Amazon.com был создан в 1994 г. Сейчас сервис охватывает 64 категории товаров. Стоимость одной акции компании на минувшую среду составила $909,28. Таким образом, чтобы выполнить обещание, бизнесмену придется ежегодно продавать 1млн 099 тыс. 771 акцию.

Forbesоценивает текущее состояние Джеффа Безоса в $78 млрд. В конце марта 2017 г. Bloombergсообщил, что Безос признан вторым богатейшим человеком в мире; ранее это место занимал американский финансист(Warren Buffett). Владелец Amazonполучил обогнал его после роста акций компании, последовавшего за объявлением о планах по приобретению крупнейшего арабского онлайн-ритейлера Souq.com.