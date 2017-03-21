Adobe и Microsoft объединят ПО в борьбе с SAP и Oracle

Microsoft и Adobe объявили о создании совместного формата данных, который будет использоваться в корпоративных приложениях, предназначенных для сегмента b2b.

В одном формате

Компания Adobe Systems и корпорация Microsoft и объединятся для противостояния конкурентам в корпоративном сегменте. Как сообщает Reuters, заявление об этом было сделано на ежегодной конференции пользователей Adobe в Сан-Хосе в Калифорнии.

Представители компании пояснили, что объединение будет заключаться в создании общего формата данных. Он будет совместим с набором решений Adobe для цифрового маркетинга (marketing software suite), который теперь получит «облачное» название Experience Cloud, а также линейкой программных приложений для планирования ресурсов предприятия (ERP) и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) Microsoft Dynamics.

Таким образом, данный софт двух компаний сможет работать друг с другом. «Это позволит клиентам выйти за пределы текущих софтверных ограничений, в которых они вынуждены действовать сегодня», — сказал вице-президент подразделения разработки и облачных технологий Microsoft Скотт Гатри (Scott Guthrie).

Кто является конкурентом новых партнеров

По информации Gartner, по итогам 2015 г. лидером на мировом рынке CRM-систем является один из пионеров SaaS — компания Salesforce.com (19,7% рынка). На втором месте рейтинга расположилась компания SAP (10,2%), третье место занимает Oracle (7,8%). Microsoft и Adobe заняли четвертое и пятое места соответственно (4,3% и 3,6%).

Усиление конкуренции

В Reuters со ссылкой на мнение неназванных экспертов считают, что опыт в цифровом маркетинге Adobe усилит рыночные позиции Microsoft, сильной стороной которой являются продажи.

Adobe и Microsoft создадут общий формат данных

По словам аналитика IDC Мелиссы Вебстер (Melissa Webster), общий формат данных двух систем станет «важным полем битвы» на рынке b2b-программного обеспечения.

«Если клиенты вложили много средств в бизнес, они ждут от бизнеса взаимности (что он их запомнит), и им не понравится каждый раз заново вводить данные, — рассуждает Мелисса Вебстер. — Каждый раз, когда программный продукт спрашивает бизнесмена “А кто ты такой?”, страдает репутация бренда производителя продукта».

История Adobe

Американская компания Adobe была основана в 1982 г. и специализируется на разработке ПО. За свою историю она неоднократно покупала конкурентов. Одной из крупнейших сделок было слияние с Macromediaв 2005 г., после чего во владение Adobeперешла мультимедийная платформа Flash.

В 2009 г. Adobe за $1,8 млрд приобрела компанию Omniture, производящую софт для владельцев сайтов, позволяющий отслеживать трафик. Эксперты отмечают, что на этом этапе Adobe переключился с производства ПО для рядовых пользователей на формат b2b («бизнес для бизнеса»).

Совместное программное обеспечение Omniture и Adobe для цифрового маркетинга и рекламных онлайн-кампаний в 2016 г. принесло доход в размере $4,6 млрд.