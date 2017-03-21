Adobe и Microsoft объединят ПО в борьбе с SAP и Oracle
Microsoft и Adobe объявили о создании совместного формата данных, который будет использоваться в корпоративных приложениях, предназначенных для сегмента b2b.
В одном формате
Компания Adobe Systems и корпорация Microsoft и объединятся для противостояния конкурентам в корпоративном сегменте. Как сообщает Reuters, заявление об этом было сделано на ежегодной конференции пользователей Adobe в Сан-Хосе в Калифорнии.
Представители компании пояснили, что объединение будет заключаться в создании общего формата данных. Он будет совместим с набором решений Adobe для цифрового маркетинга (marketing software suite), который теперь получит «облачное» название Experience Cloud, а также линейкой программных приложений для планирования ресурсов предприятия (ERP) и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) Microsoft Dynamics.
Таким образом, данный софт двух компаний сможет работать друг с другом. «Это позволит клиентам выйти за пределы текущих софтверных ограничений, в которых они вынуждены действовать сегодня», — сказал вице-президент подразделения разработки и облачных технологий Microsoft Скотт Гатри (Scott Guthrie).
Кто является конкурентом новых партнеров
По информации Gartner, по итогам 2015 г. лидером на мировом рынке CRM-систем является один из пионеров SaaS — компания Salesforce.com (19,7% рынка). На втором месте рейтинга расположилась компания SAP (10,2%), третье место занимает Oracle (7,8%). Microsoft и Adobe заняли четвертое и пятое места соответственно (4,3% и 3,6%).
Усиление конкуренции
В Reuters со ссылкой на мнение неназванных экспертов считают, что опыт в цифровом маркетинге Adobe усилит рыночные позиции Microsoft, сильной стороной которой являются продажи.
По словам аналитика IDC Мелиссы Вебстер (Melissa Webster), общий формат данных двух систем станет «важным полем битвы» на рынке b2b-программного обеспечения.
«Если клиенты вложили много средств в бизнес, они ждут от бизнеса взаимности (что он их запомнит), и им не понравится каждый раз заново вводить данные, — рассуждает Мелисса Вебстер. — Каждый раз, когда программный продукт спрашивает бизнесмена “А кто ты такой?”, страдает репутация бренда производителя продукта».
История Adobe
Американская компания Adobe была основана в 1982 г. и специализируется на разработке ПО. За свою историю она неоднократно покупала конкурентов. Одной из крупнейших сделок было слияние с Macromediaв 2005 г., после чего во владение Adobeперешла мультимедийная платформа Flash.
В 2009 г. Adobe за $1,8 млрд приобрела компанию Omniture, производящую софт для владельцев сайтов, позволяющий отслеживать трафик. Эксперты отмечают, что на этом этапе Adobe переключился с производства ПО для рядовых пользователей на формат b2b («бизнес для бизнеса»).
Совместное программное обеспечение Omniture и Adobe для цифрового маркетинга и рекламных онлайн-кампаний в 2016 г. принесло доход в размере $4,6 млрд.