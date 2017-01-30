Модульбанк приобрел финтех-старапы у «Ай-ти» и ФРИИ

Модульбанк, специализирующийся на онлайн-обслуживании малого и среднего и бизнеса, приобрел три финтех-стартапа. Среди продавцов выступают ФРИИ и компаний «Ай-ти». Создатели двух приобретенных компаний получили опционы на обратный выкуп блокирующий долей в этих стартапах.

Модульбанк скупает финтех-стартапы

Модульбанк приобрел три стартапа, работающих в секторе финансовых технологий (финтех). Об этом CNews рассказал председатель правления банка Андрей Петров в ходе открытия центра исследований и разработок ПО банка в Уфе (столица Башкортостана).

Сделка с «Ай-ти»

Одна из приобретенных компаний — уфимская Unicloud. Продавцом выступил московский системный интегратор «Ай-ти», сумма сделки не разглашается. По договору Модульбанк приобрел права на разработки Unicloud и принял в штат сотрудников компании (семь человек).

Разработки Unicloud легли в основу «Портал 2.0» — платформы, отвечающей за обслуживающей клиентов Модульбанка. Первая версия «Портала», созданная одновременно с открытием банка в 2014 г., нуждалась в доработке: в частности, она не была рассчитана на большие нагрузки и частые атаки злоумышленников.

Модульбанк приобрел три финтех-старапа и простимулировал их создателей

Тот факт, что пришедшие из Unicloud разработчики трудятся в Уфе, и стал основанием для открытия центра разработки банка в этом городе. В центре будет трудоустроено несколько десятков человек.

Покупка ПО для кассовых аппаратов

Другая приобретенная Модульбанком компания — новосибирская «Аванпост». Она разрабатывает ПО для онлайн-управления кассовыми аппаратами. В компании работало несколько человек. Решения компании позволяют выполнять требования недавно принятого закона, обязывающего осуществлять онлайн-фискализацию кассовых аппаратов.

Сумма сделки не разглашается. Но, как сообщил Петров, Модульбанк приобрел контролирующую долю в «Аванпосте», предоставив основателям опцион на обратный выкуп блокирующей доли. Если выкуп состоится, то это позволит основателям компании получать свою долю от прибыли «Аванпоста».

На базе решения «Аванпост» Модульбанк разработал собственный продукт — Modulpos. Компания через агентов продает к нему также и аппаратное обеспечение (кассовые аппараты и оборудование для эквайринга банковских карт).

Кроме того, у «Аванпост» есть собственная CRM-система — «Дела». Модульбанк начал интегрировать ее в собственные продукты, и в тестовом режиме предлагать ее своим клиентам. Преимущество интеграции состоит в том, что клиенты в режиме онлайн могут отслеживать факт оплаты счетов.

Третий, приобретенный Модульбанком стартап — «Первая онлайн-бухгалтерия». Среди продавцов компании был государственный Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), сумма сделки не разглашается. В компании работало семь человек.

Онлайн-бухгалтерия ФРИИ

Модульбанк приобрел контрольную долю в «Первой онлайн-бухгалтерии». В то же время, как и в случае с «Аванпостом», банк предоставил основателям компании опцион на обратный выкуп блокирующей долю в компании при выполнении ей ряда показателей. Пока вопрос о реализации данного опциона еще рано решать, говорит Петров.

«Первая онлайн-бухгалтерия» предлагает возможность работать с бухгалтерскими продуктами «1С» через «облако». Продукты компании уже интегрированы в решения Модульбанка.

Модульбанк был создан в 2014 г., компания предложила услуги онлайн-банкинга для малого и среднего бизнеса. Основателями компании стали выходцы из Сбербанка Олег Лагута, Яков Новиков и Андрей Петров.

Изначально Модульбанк работал на базе лицензии банка «Региональный кредит». Основатель банка Артем Аветисян стал основным инвестором проекта, вложив в него 600 млн. Впоследствии «Региональный кредит» был поглощен Модульбанком, отказавшимся от обслуживания частных лиц.