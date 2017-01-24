Отныне на всех новых «хромбуках» работают приложения для Android

Все недавно выпущенные ноутбуки на ОС Google Chrome с 2017 г. будут поддерживать Android-приложения, доступные владельцам смартфонов – полный список устройств обнародован на сайте Chromium Projects.

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Все ноутбуки, работающие на Google Chrome OS, выпущенные, начиная с 2017 г., будут способны «из коробки» поддерживать приложения, написанные для Android.

В частности, Android будут поддерживать ноутбуки, представленные в январе текущего года на выставке CES 2017 – два новых Acer Chromebook, а также Samsung Chromebook Plus и Pro. «Эти гаджеты будут поставляться с магазином Play Store и доступом ко всем Android-приложениям, которыми пользуются владельцы смартфонов», - сообщает издание Arstechnica.

Кроме того, обновилась страница проекта веб-браузера Chromium Projects, на которой перечислены поддерживающие Android «хромбуки». Сейчас в списке значатся Asus Chromebook Flip, Acer Chromebook R11/C738T и Google Chromebook Pixel 2 (выпущенный в 2015 г.).

С 2017 г. запуск Android-приложений будет поддерживаться на ноутбуках, выпущенных Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Toshiba и другими производителями.

Старые «хромбуки» останутся без Android

Что касается первого Chromebook Pixel, выпущенного еще в 2013 г., он вряд ли будет поддерживать приложения, поскольку слишком устарел. «В Google уже заявили, что приложения будут работать только на новых системах – это сознательный шаг для того, чтобы уйти от старых конфигураций», - поясняет Arstechnica.

Начиная с 2017 г., Android-приложения «из коробки» будут запускаться на всех «хромобуках»

Это неоднозначное решение, поскольку, по словам журналистов, «железо» в оригинальном Chromebook Pixel было мощнее, чем в большинстве других «хромбуков». Между тем, старые устройства совсем забыты не будут. Google гарантирует обновления Chrome OS каждые пять лет с момента выпуска гаджета.

Напомним, впервые штатная поддержка Android-приложения в устройствах на Google Chrome OS была реализована летом 2016 г. Первопроходцем стал Asus Chromebook Flip. В компании тогда заявили, что нововведение позволит увеличить пользовательскую базу Chrome OS и сделает более выгодным разработку приложений для Android, так как разработчики смогут одновременно создавать программы для смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Кроме штатной поддержки приложения Android можно запускать в Chrome OS, Windows и OS X благодаря расширению для браузера Google Chrome под названием ARC Welder. Расширение использует среду исполнения ARC (сокращенно от App Runtime for Chrome), выпущенную Google в сентябре 2014 г.