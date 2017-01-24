Окончена торговая война: Samsung возвращается в «Связной»

«Связной» возобновляет продажи продукции Samsung. Таким образом, окончена торговая война, которая с 2015 г. шла между Samsung и крупнейшими российскими сотовыми ритейлерами.

В «Связном» можно будет купить Galaxy S7

«Связной» до конца января 2017 г. возобновит продажи продукции Samsung в своей розничной сети, а также в интернет-магазине. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Речь идет о широком ассортименте продукции в сфере портативной электроники: смартфонах (включая флагманы Galaxy S7 и S7 edge), планшетах, «умных часах», очках виртуальной реальности и др. В «Связном» рассчитывают, что только за счет продаж продукции Samsung выручка розничной сети в сегменте смартфонов и планшетов вырастит на 10%.

«Появление техники Samsung в «Связном» вызвано желанием ритейлера предложить покупателям максимальную свободу выбора, будь то устройство или услуга, - говорит гендиректор «Связного» Евгений Давыдович. – Гаджеты бренда будут востребованы среди наших клиентов, что позволит компании укрепиться на лидирующих позициях в сегменте персональной электроники. Мы также ожидаем, что возвращение Samsung в «Связной» станет одним из важных драйверов развития всего рынка мобильных устройств в России в 2017 г.».

Конфликт Samsung с крупнейшими розничными сетями

Конфликт Samsung с крупнейшими российскими розничными сетями мобильной техники начался в 2015 г. Тогда продукцию компании перестали продавать «Евросеть», «Связной» и розничные сети операторов «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон». Ритейлер «Евросеть» принадлежит на паритетных началах «Вымпелкому» и «Мегафону», а «Связной» с 2015 г. контролируется Олегом Малисом, братом президента «Евросети» Александра Малиса.

«Связной» возобновляет продажи продукции Samsung после торговой войны, длившейся с 2015 года

Единственной крупной розничной сетью, продолжавшей продажу продукции Samsung, оставалась сеть МТС. Собственно, конфликт начался после того, как МТС снизила стоимость устройств Samsung в своей сети. В МТС утверждали, что Samsung стал жертвой «картеля», состоящего из четырех крупных участников сотовой розницы.

Наиболее острым был конфликт между Samsung и «Евросетью». «Евросеть» подала иск против Samsung в Международный коммерческий арбитражный трибунал при Торгово-промышленной палате России (МКАТ), требуя взыскать с южно-корейской компании компенсацию в размере 150 млн руб. за поставки бракованной техники.

Восстановление мира

В ответ Samsung подал встречный иск против «Евросети» на сумму 1,22 млрд руб. в качестве компенсации за задержки в платежах. Иск был удовлетворен МКАТ. «Евросеть» попыталась опротестовать вердикт МКАТ в Арбитражном суде Москве, и в итоге стороны заключили мировое соглашение. Источники, знакомые с его содержанием, говорили, что соглашение предусматривает, в том числе, и возвращение продукции Samsung на прилавки «Евросети».

Еще раньше, летом 2016 г., продажа устройств Samsung была возобновлена в розничной сети «Вымпелкома». Президент «Евросети» Александр Малис говорит, что продажи Samsung в его магазинах начнутся в ближайшее время.