Samsung простила «Евросеть» 1,2 млрд руб. в обмен на возвращение на прилавки

«Евросеть» и Samsung достигли мирового соглашения по делу о взыскании с российского ритейлера 1,22 млрд руб. По неофициальной информации, «Евросеть» не будет выплачивать Samsung никаких компенсаций, взамен продукция южнокрейской компании вернется на прилавки ритейлера.

«Евросеть» и Samsung помирились

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между «Евросетью» и компанией «Самсунг Электроникс Рус Компании» - российской «дочкой» южно-корейской корпорации Samsung. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Иск в суд был подан «Евросетью». Ритейлер пытался опротестовать вынесенное в октябре-месяце 2016 г. решение Международного коммерческого арбитражного трибунала (МКАТ) при Торгово-промышленной палате России. Тогда МКАТ обязал «Евросеть» выплатить в пользу Samsung 1,22 млрд руб.

Samsung против «большой четверки»

Конфликт начался еще в 2015 г. Тогда четыре крупнейшие розничные сети - «Евросеть», «Связной», а также розничные сети сотовых операторов «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон» - перестали продавать продукцию Samsung. Это произошло после того, как МТС, конкурент «Вымпелкома» и «Мегафона», снизила цены на аппараты Samsung в своей сети.

«Евросеть» на паритетных началах принадлежит «Вымпелкому» и «Мегафону». «Связной» в настоящее время принадлежит Олегу Малису, брату президента «Евросети» Александра Малиса. Со своей стороны, в МТС считали, что Samsung стал жертвой «картеля» из четырех крупных сетей.

«Евросеть» не заплатит Samsung 1,22 млрд руб. компенсации, а взамен вновь начнет продавать корейские гаджеты

В сентябре 2016 г. «Евросеть» подала иск в МКАТ против Samsung, требуя выплаты компенсации на сумму 150 млн руб. за поставленные южно-корейской компанией бракованные аппараты.

В ответ Samsung сам подал иск к «Евросети», требуя выплаты компенсации в размере 1,22 млрд руб. В Samsung утверждали, что поставили «Евросети» в 2012-2015 г.г. товар на общую сумму 52 млрд руб., а розничная сеть постоянно задерживала оплату товара.

Samsung возвращается в «Евросеть»

На каких условиях стороны заключили сейчас мировое соглашение, не разглашается. Александр Малис заявил лишь, что «достигнутое соглашение оставляет позади все разногласия и позволяет сфокусироваться на предоставлении потребителям еще большего выбора качественных продуктов».

В то же время источник, знакомый с ходом разбирательства, пояснил CNews, что «Евросеть» и Samsung отзывают все взаимные претензии. При этом продукция Samsung вернется на прилавки «Евросети», но точная дата этого события не известна.