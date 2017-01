Началась ликвидация самого провального ИТ-проекта США

Сенат США инициировал отмену Obamacare

С подачи республиканской партии верхняя палата Конгресса США проголосовала за начало процесса отмены реформы здравоохранения Барака Обамы (Barack Obama). Новоизбранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) считает Obamacare полностью провальным проектом.

На сегодняшнем заседании Сенат США с перевесом всего в три голоса (51 за отмену, 48 против) проголосовал за начало процесса по отмене реформы здравоохранения предыдущего президента США Барака Обамы, сообщает Reuters. После голосования сенат проинструктирует комитеты на предмет составления закона об отмене Obamacare.

Дональд Трамп во время своей предвыборной компании называл отмену программы реформы здравоохранения – так называемой «Obamacare», своим «первым делом» на посту президента США. После победы на выборах Дональд Трамп также призывал республиканцев приступить к немедленной отмене программы реформы здравоохранения предыдущего президента.

Акт о доступном здравоохранении – Patient Protection and Affordable Care Act (неофициально - Obamacare) по обеспечению страховками 30 млн граждан США была одним из основных тезисов обоих предвыборных программ Барака Обамы. Трамп в интервью для The New York Times на прошлой неделе назвал Obamacare не иначе как «катастрофическим событием».

Obamacare и его скандальная история

Проект Obamacare за время своего существования неоднократно оказывался в центре скандальных сообщений. Так, в 2013 г., запуск сайта Healthcare.gov - символа реформы здравоохранения Обамы, стал одним из главных скандалов года в США. Подрядчики не рассчитали нагрузку на портал, в результате чего портал медстраховок, обошедшийся налогоплательщикам в $400 млн, стал зависать и отключаться. Президент США был вынужден извиняться перед гражданами, но пообещал доработать систему.

Барак Обама, уходящий Президент США

Позднее эта версия была признана отговоркой. Расследование, которое провел Комитет по энергетике и коммерции при Конгрессе США, установило, что проект, который одновременно разрабатывали 55 подрядчиков из числа представителей индустрии ИТ и страхования, был недостаточно тщательно протестирован перед запуском.

Изначально планировалось, что все граждане США к январю 2014 г. смогут получить дешевую и доступную медицинскую страховку. Жители США, не озаботившиеся получением страховки до января-марта 2014 г., согласно Акту, могли подвергнуться штрафу на 1% от декларируемых доходов в пользу здравоохранения.

После того, как сроки проведения реформы Obamacare были сорваны, а цели так и не достигнуты – в частности, из-за неудачной реализации портала Healthcare.gov, в апреле 2014 г. министр здравоохранения США Кэтлин Сибелиус (Kathleen Sebelius) не смогла выдержать обрушившийся на нее «политический гнев» и сложила полномочия. 31 марта, в последний день периода регистрации обращений граждан, портал был внезапно закрыт на «обслуживание».

Следующий громкий скандал летом 2014 г. разгорелся после того, как Счетная палата США (Government Accountability Office, GAO) опубликовала отчет, согласно которому в ходе реализации реформы Барака Обамы в сфере здравоохранения на создание сайта HealthCare.gov свыше $150 млн бюджетных средств были потрачены впустую из-за неразберихи в требованиях заказчика и некачественного аудита.

В апреле 2014 г. Курт Делбен (Kurt DelBene), осуществлявший общее руководство отладкой провального ИТ-проекта Healthcare.gov, вернулся на прежнее место работы в компанию Microsoft, где ему предложили отвечать за корпоративную стратегию. До этого Делбен проработал в Microsoft 21 год — с 1992 по 2013 г.г. В этот период он занимал несколько должностей, связанных с разработкой продуктов, в том числе Microsoft Outlook и Microsoft Exchange.

Перспективы альтернативы Obamacare еще более туманны

Акт о доступном здравоохранении (Obamacare) был принят под давлением большинства демократов в Сенате в 2010 году. За время действия программы Obamacare около 20 млн ранее незастрахованных американцев получили медицинскую страховку. Финансовое обеспечение медицинских страховок было расширено за счет Medicaid и через интернет-портал Healthcare.gov, где заявители могли получить субсидии на основании своих доходов от аккредитованных страховых компаний.

Республиканцы, в свою очередь, утверждают, что программа не работает, при этом средний страховой взнос в рамках Obamacare вырастет в 2017 г. на 25%. Избранный вице-президент США Майк Пенс (Mike Pence)уже после выборов, в начале января 2017 г., подчеркнул, что Obamacare будет заменена другой реформой здравоохранения, которая снизит стоимость медицинской страховки без роста государственных расходов.

Республиканская партия США последовательно критиковала Obamacare с целью перенести финансовую нагрузку и контроль программы с федерального правительства на руководство штатов.

В то же время, непримиримая позиция Дональда Трампа идет несколько в разрез с планами лидеров Республиканской партии, которые планировали быстрый отказ от Obamacare, но предполагали ожидать от двух до трех лет до введения альтернативной системы здравоохранения. Кроме того, ряд представителей республиканцев возражал против голосования по отмене Obamacare до появления альтернативного проекта.

Представители демократической партии, в свою очередь, критикуют поспешные действия республиканцев именно по причине отсутствия четкого плана альтернативы Obamacare. По словам Берни Сандерса (Berny Sanders), сенатора от штата Вермонт, республиканцы «спешат убить Obamacare, однако не имеют ни малейшего представления о том, чем его заменить».