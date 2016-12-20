Тим Кук: новый десктопный Mac станет прорывом

Тим Кук опроверг слухи о том, что Apple больше не заинтересована в развитии своей линейки десктопных компьютеров iMac, заявив, что новые модели готовятся к выходу и поразят рынок своими характеристиками.

Тим Кук: мы не бросим десктопы

Глава компании Тим Кук (Tim Cook) в своей записке для сотрудников опроверг слухи о том, что Apple собирается отказываться от Mac. «Некоторые представители медиа сомневаются в том, что мы не бросим десктопы в ближайшее время. Если наши сотрудники разделяют эти сомнения, я хотел бы им прояснить: наши новые десктопы, которые уже запланированы к выходу, будут прорывом. Так что не стоит об этом волноваться», — заявил он.

Отметим, что слухи о том, что компания Apple больше не заинтересована в развитии своей линейки настольных компьютеров Mac, ходят уже довольно продолжительное время. Основными их причинами являются весьма неспешный цикл обновлений линейки Mac (особенно по сравнению с топовыми продуктами Apple), а также тот факт, что сегмент настольных компьютеров продолжает сокращаться под напором лэптопов.

Новый Mac будет прорывом

Тим Кук подчеркнул целый ряд сильных сторон десктопных компьютеров, среди которых диагональ экрана, объем памяти и т. п. Все это делает подобные компьютеры, по мнению Кука, «очень важными, а в некоторых случаях критически важными, для многих людей».

Тим Кук опроверг слухи о сворачивании линейки десктопных компьютеров Mac

«iMac нынешнего поколения — это лучший десктоп, когда-либо выпущенный нами, а его великолепный дисплей Retina 5K — это лучший десктопный дисплей в мире», — подчеркнул Кук.

В новом Mac будет видеокарта Radeon Pro 490

Несмотря на то, что никакой конкретной информации о новых Mac или дате их выпуска Кук не представил, по слухам, новая модель может быть выпущена уже в марте-мае 2017 г. Недавно сообщалось о том, что новый десктоп Apple должен быть укомплектован высокопроизводительной видеокартой Radeon Pro 490, специально разработанной для этого компанией AMD. По неподтвержденной информации, Radeon Pro 490 будет иметь новый видеочип Vega 10 или сразу два графических процессора Polaris 10 Ellesmere.

Затянувшееся ожидание

Напомним, что Apple не обновляла свою линейку Mac уже три года — последняя на данный момент модель десктопного компьютера была представлена еще в 2013 г. на мероприятии WWDC 2013. До недавнего времени никакой новой информации о планах компании по обновлению Mac не появлялось, что и породило слухи о потенциальном закрытии этой линейки.

MacBook Pro получил обновление в 2016 году

В текущем году Apple обновила линейку MacBook Pro. Новые модели будут оснащены сенсорной панелью над клавиатурой, представляющей собой вытянутый сенсорный OLED-дисплей. Эта панель заменит верхний ряд функциональных клавиш непосредственно над цифровыми кнопками. Стоит отметить, что подобное решение многократно использовалось многими известными производителями, включая HP, Asustek, Lenovo и т. д. Помимо этого, MacBook Pro нового поколения будут оснащены датчиком отпечатка пальца Touch ID и поддержкой интерфейсов USB-C и Thunderbolt 3.