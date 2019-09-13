Бизнес рассмотрел суперсервисы «Переезд в другой регион» и «Цифровые документы об образовании онлайн»

Бизнес предложил рекомендации по доработке комплексов госуслуг «Переезд в другой регион» и «Цифровые документы об образовании онлайн». Рассмотрение проектов суперсервисов прошло 10 сентября на заседании рабочей группы по цифровому госуправлению при АНО «Цифровая экономика».

Суперсервис «Переезд в другой регион» рабочей группе представил министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар. Комплекс услуг позволит гражданам России при переезде в другой регион страны без посещений многочисленных организаций получить регистрацию по месту жительства, полис ОМС и прикрепление к медицинской организации, постановку на учет в военкомате, постановку в очереди в детские сады и школы, получение лицевых счетов ЖКХ и другие необходимые сервисы. Пилотный проект в пяти регионах планируется запустить в 2020 году.

По словам Максима Рымара, ежегодно в другой регион России переезжают 10 миллионов граждан. При переезде им надо в среднем посетить 10 ведомств и написать 15 заявлений.

«Суперсервис «Переезд в другой регион» должен сделать легкими перемены в жизни, ведь достаточно одного электронного заявления для регистрации семьи по новому месту жительства, записи детей в детский сад и школу. Сейчас прототип этого суперсервиса – то есть то, каким он будет – представлен на портале Госуслуг, и мы приглашаем всех желающих внести свои предложения. Мы их обязательно учтем при доработке сервиса», - отметил директор департамента развития цифрового государства министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Горобцов.

Представители рабочей группы отметили важность разработки требований к коммерческим организациям, которые можно включить в состав суперсервиса, а также необходимость включения услуг для предпринимателей, например, переноса данных индивидуального предпринимателя.

«Для того, чтобы услуга переезда онлайн стала суперсервисом, следует подключить к ней все ведомства, причастные к процессу, что пока в проекте не обозначено», - отметил руководитель рабочей группы по цифровому госуправлению при АНО «Цифровая экономика» Олег Фомичев.

О проекте комплекса услуг «Цифровые документы об образовании онлайн» рабочей группе рассказал заместитель генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития» Юрий Изосимов. Суперсервис обеспечит формирование документов об общем, среднем профессиональном и высшем образовании в электронном виде, а также возможность онлайн апелляции на результаты ЕГЭ. Пилотный проект планируется запустить в 2022 году.

По данным ведомства, в 2018 году действовало более 1,8 млн аттестатов о среднем образовании, из которых более 15 тысяч было продублировано по заявлению владельца, и более чем 900 тысяч дипломов о высшем образовании, из них которых на 6,9 тысяч поступили обращения о дублировании. Ежегодно на печать бланков расходуется около 1 млрд рублей бюджетных средств.

«Участники рабочей группы в числе рекомендаций предложили расширить функционал суперсервиса возможностью дистанционной подачи документов работодателям, включить в информационное взаимодействие пенсионный фонд России, которому требуются данные об образовании», - прокомментировал заместитель генерального директора организации «Цифровая экономика» Дмитрий Тер-Степанов.

Рабочая группа поддержала идею перевода документов об образовании в цифровой формат, отметив, что для становления суперсервисом услуга должна иметь более широкий функционал.