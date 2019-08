Oracle вновь в лидерах магического квадранта Gartner по платформам разработки приложений для омниканального интерактивного взаимодействия

Oracle названа среди лидеров в отчете Gartner «Магический квадрант Gartner по платформам разработки приложений для омниканального интерактивного взаимодействия за 2019 г.» (Gartner 2019 Magic Quadrant for Multiexperience Development Platforms). Ранее Oracle два года подряд позиционировалась в лидерах в магическом квадранте по платформам разработки мобильных приложений (Magic Quadrant for Mobile App Development Platforms, MADP). В отчете по платформам разработки приложений для омниканального взаимодействия говорится: «Мобильные приложения, прогрессивные веб-приложения (PWA), чат-боты, приложения для виртуальной и дополненной реальности – одни из многих типов приложений, которые применяются сегодня для взаимодействия с цифровыми предприятиями и внутрикорпоративных коммуникаций». Платформы омниканального интерактивного взаимодействия становятся неотъемлемыми компонентами ИТ-ландшафта предприятий, поскольку клиенты используют множество цифровых каналов и точек контакта. Oracle успешно предоставляет такие возможности с помощью своих надежных и инновационных сервисов, включая Oracle Mobile Hub, Oracle Digital Assistant, Oracle Content and Experience и Oracle Visual Builder.

«Признание нашей компании одним из лидеров в омниканальной категории подтверждает сильные позиции Oracle и ее постоянные инновации, – отметил Сухас Улияр (Suhas Uliyar), вице-президент Oracle по управлению продуктами. – Цифровое взаимодействие с пользователем становится комбинированным и выходит за рамки исключительно мобильных и веб-приложений. Если предприятия хотят контактировать с клиентами, где бы те ни находились, с помощью чата, голосовой связи или носимых устройств, то им не обойтись без интегрированных средств разработки омниканального интерактивного взаимодействия».

По оценкам Gartner, «к 2023 г. более 25% мобильных приложений, прогрессивных веб-приложений и диалоговых приложений на крупных предприятиях будут создаваться и/или выполняться с помощью платформ разработки для омниканального взаимодействия». Предприятия, стремящиеся предоставить клиентам возможности интеллектуальных многоканальных коммуникаций, могут воспользоваться платформой Oracle Cloud Platform, которая предоставляет защищенный набор комплексных интегрированных облачных сервисов для быстрого создания новых и расширения функций существующих облачных и локальных приложений.

Платформа Oracle для разработки приложений омниканального взаимодействия позволяет автоматизировать цифровые бизнес-процессы. Возможности машинного обучения Oracle Digital Assistant, Oracle Mobile Hub, Oracle Visual Builder и Oracle Content and Experience способствуют быстрой реализации инновационного, интеллектуального и согласованного опыта независимо от канала взаимодействия – интернет, мобильная связь, чат и даже голосовая связь и дополненная/виртуальная реальность (AR/VR). Благодаря мощным встроенными алгоритмами машинного обучения, обширной библиотеке адаптеров для интеграции и открытой платформе с каталогом API-интерфейсов, облачные сервисы Oracle обеспечивают быструю разработку масштабируемых приложений на основе предварительно созданных шаблонов, когда необходимо добавить новые возможности с целью расширения функциональности приложений или реализовать инновационные способы поддержки совершенно новых бизнес-моделей.