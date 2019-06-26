Технологии SafeTech обеспечат безопасность транзакций клиентов СМП Банка

СМП Банк сообщил об успешном внедрении и начале использования в ДБО юридических лиц, реализованном на базе платформы BSS, решения PayControl, разработанного российской компанией SafeTech, резидентом IT-кластера Фонда «Сколково». Клиенты банка получили возможность при использовании интернет-банкинга и мобильного банкинга одним движением на мобильном устройстве безопасно подтверждать свои финансовые транзакции.

ДБО юридических лиц в СМП Банке реализовано на базе платформы от компании BSS с уже встроенным решением PayControl. Благодаря этому безопасное подтверждение банковских операций стало возможным сразу в двух системах: в интернет-банкинге и в мобильном приложении для юридических лиц. В момент подтверждения платежа на экране мобильного устройства клиент видит все реквизиты транзакции (номер, сумма, дата, счет получателя и т.д.) и может перед формированием электронной подписи проконтролировать их корректность.

Основными критериями выбора решений и технологий мобильной электронной подписи стали простота и оперативность формирования подписи транзакции на смартфоне пользователя, обеспечение заданного уровня безопасности операции, а также минимизация финансовых затрат по сравнению с используемыми ранее системами. В ходе подробного анализа решений, представленных на российском рынке, выбор банка был сделан в пользу платформы мобильной аутентификации и электронной подписи PayControl.

Александр Киселев, руководитель департамента малого и среднего бизнеса СМП Банка, отметил: «Безопасность клиентских транзакций, а также удобство и мобильность банковского обслуживания – для нас в приоритете. Однако нам пришлось “подождать”, пока IT-рынок не предложит решение, обеспечивающее максимальную защиту онлайн-операций. Именно такую технологию недавно представил резидент IT-кластера Фонда “Сколково” компания SafeTech. И мы стали одними из первых, кто внедрил их решение PayControl».

Использование решения PayControl обеспечило клиентам СМП Банка новые возможности подписи финансовых операций: на своем смартфоне без использования дополнительных устройств (токенов или смарт-карт, генераторов паролей); без ручного ввода реквизитов платежа и кодов подтверждения; без задержек и отмены операций, связанных с ожиданием или недоставкой SMS-сообщений и Push-уведомлений; одним движением руки по экрану смартфона.

Дарья Верестникова, коммерческий директор SafeTech, сказала: «В условиях развития цифровой экономики все ведущие российские банки активно совершенствуют свои системы дистанционного банковского обслуживания. Это позволяет им предоставить клиентам самые востребованные и качественные услуги. Проект, реализованный в СМП Банке, является в этом отношении очень показательным. Банк совместил полное обновление системы с переходом от устаревших и, к сожалению, уже небезопасных методов подтверждения, таких, как SMS к самым современным технологиям безопасной и удобной подписи финансовых транзакций и электронных документов со смартфона».

Ключевое преимущество PayControl по сравнению с традиционными способами подтверждения платежей, например, одноразовым паролем в SMS-сообщении или в Push-уведомлении, состоит в том, что код подтверждения операции формируется непосредственно на мобильном устройстве клиента. Код привязывается к реквизитам транзакции, и его перехват мошенниками не приведет к краже средств со счета. Важной особенностью решения является также и то, что подпись транзакции может формироваться как в онлайн, так и в офлайн-режиме. Таким образом, для подтверждения операций со смартфона наличие доступа к сети интернет в момент проведения операций не требуется.

Виталий Патешман, директор по продажам BSS, отметил: «Платформа для дистанционного обслуживания корпоративных клиентов зарекомендовала себя как надежное, безопасное, защищенное решение, способное к серьезным нагрузкам и обеспечивающее современный и комфортный уровень работы. Немалая заслуга в этом компании SafeTech – нашего давнего и надежного партнёра, предлагающего инновационные и эффективные решения. Бизнес-клиенты СМП Банка могут совершать операции в дистанционных каналах совершенно спокойно – они под надежной защитой».

Использование мобильной электронной подписи транзакций и документов позволит СМП Банку сформировать необходимую инфраструктуру дистанционных услуг и маркетплейсов, чтобы в дальнейшем предлагать все более инновационные финансовые и дополнительные сервисы.

Павел Новиков, директор центра компетенций Fintech & Blockchain Фонда «Сколково», отметил: «Успешное внедрение и начало использования в СМП Банке решений SafeTech подтверждает востребованность разработок резидентов “Сколково” для российского финансового сектора. Результаты проекта наглядно показали преимущества использования инновационных технологий SafeTech и для клиентов, и для самих банков: существенное повышение защищенности ДБО, упрощение взаимодействия с клиентами и минимизация расходов на обеспечение безопасности, но самое главное — создание технологической основы для будущих внедрений новых сервисов и маркетплейсов».