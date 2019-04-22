«Яндекс.Такси» запускает программу поощрений для водителей

«Яндекс» объявил о запуске с 22 апреля программы поощрений для водителей «Яндекс.Такси». Выполняя определённое количество заказов, водители будут получать доступ к ряду преимуществ. Самые активные смогут экономить несколько тысяч рублей в месяц и пользоваться новыми возможностями рабочего приложения «Таксометр». Программа будет способствовать росту доходов водителей без увеличения длительности смены.

В программе четыре уровня: бронза, серебро, золото и платина. Чтобы открыть первые преимущества на бронзе, достаточно сделать 10 поездок без негативных отзывов пользователей. Максимальную выгоду от программы и все преимущества получат водители платинового уровня, которые работают в среднем около 40 часов в неделю и следят за тем, чтобы пассажиры были довольны поездками. Рейтинг, который складывается из оценок пользователей, не должен опускаться ниже 4,9.

С первых же дней сотрудничества с сервисом водители смогут оформить себе банковскую карту Альфа-Банка или «Яндекс.Денег». Она даёт кэшбэк в рублях на всех заправках, мойках, в химчистках, ремонтных мастерских и ресторанах быстрого питания. Предварительные расчёты, проведённые вместе с водителями из разных регионов России, показывают, что пользуясь этой картой постоянно, можно каждый месяц экономить около 3000 рублей.

Водителям также станут доступны скидки от партнёров Яндекс.Такси в супермаркетах, кафе, салонах сотовой связи, строительных магазинах и так далее. Среди них есть как федеральные сети — «Билайн» или Papa John’s, так и местные компании, работающие в одном городе. Список партнёров продолжит пополняться. Водители смогут увидеть их в своём «Таксометре», выбрать подходящее предложение и тут же построить маршрут до нужной точки.

Водители смогут пользоваться новыми возможностями «Таксометра», например, чтобы реже ездить вхолостую или оперативнее связываться со службой поддержки. Полный список всех возможностей — на сайте программы.

С апреля оценить программу поощрений смогут водители в 8 городах: Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калуге, Краснодаре, Красноярске, Ставрополе и Тольятти. К середине лета программа появится во всех городах, где работает сервис.

По условиям новой программы, каждый заказ «Яндекс.Такси» становится еще выгоднее для водителей. За каждую поездку они получают от 3 до 6 баллов. В конце месяца баллы складываются, водителю присваивается определённый уровень в программе, и он может пользоваться целым рядом преимуществ в следующем месяце. Всего уровней четыре: бронза, серебро, золото и платина. Чтобы получить первый, достаточно выполнить 10 поездок без негативных отзывов пользователей. Даже начальный уровень откроет доступ к скидкам от партнёров и уникальной банковской карте с рублёвым кэшбэком.