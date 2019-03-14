Проект Vostok объявил условия второго раунда частных инвестиций

Проект Vostok с инвесторами из Европы, Юго-Восточной Азии, Китая и России, состоящий из глобальной блокчейн-платформы Vostok и системного интегратора Vostok, начал второй раунд привлечения инвестиций.

Во втором раунде, который будет закрыт 31 мая 2019 года, планируется реализовать до 100 млн токенов VST по ориентировочной цене $1,2, что составит 10% от будущей эмиссии. Таким образом в проект будет привлечено до $120 млн, а его ориентировочная капитализация составит $1,2 млрд. Структурирует и координирует сделку команда лондонской инвестиционной группы Dolfin.

«Закрытая блокчейн-платформа Vostok объединит технологические разработки и инновации, проверенные нами при построении международной платформы Waves, самого быстрого публичного блокчейна в мире, с возможностями других сквозных цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, аналитика больших данных и промышленный интернет. На каждом из наших стратегических рынков мы запускаем компанию-интегратора, с помощью которой будет выстраиваться экосистема вертикальных решений Vostok. С помощью инвесторов второго раунда мы, в том числе, надеемся получить возможность выхода на новые рынки», - сказал Александр Иванов, основатель и генеральный директор Waves и проекта Vostok.

Проект Vostok был запущен 12 апреля 2018 года. Менее чем за год были заключены соглашения с российскими и зарубежными компаниями, среди которых Сбербанк, ВЭБ.РФ, Трансмашхолдинг, Ростех, Транстелеком (Казахстан).

Заключено соглашение о внедрении продуктов Vostok для государственного и муниципального управления с Нижегородской областью. Ведутся переговоры о запуске проектов в Европе, Юго-Восточной Азии и Китае. Кроме того, заключено соглашение с Национальным центром информатизации об интеграции и продвижении продуктов Vostok на российском рынке.

В декабре 2018 года Vostok закрыл первый раунд финансирования на $120 млн при общей оценке проекта в $600 млн. Права на 200 млн токенов Vostok или 20% будущей эмиссии получили частные и институциональные инвесторы, которые были выбраны с учетом их возможностей для развития проекта.

«Сейчас перед командой Vostok стоит задача по привлечению крупных институциональных инвесторов – инвестиционных фондов и венчурного капитала. Мы рады возможности продолжить работу над этим проектом, тем более, что видим к нему все больший интерес со стороны как представителей бизнеса, так и инвесторов», – сказал генеральный директор Dolfin Денис Наги.

Vostok - универсальное блокчейн-решение для масштабируемой цифровой инфраструктуры, состоящей из двух элементов: базисной технологической инновации - закрытой блокчейн-платформы Vostok - и фасилитатора ее развития, поддержки и внедрения - системного интегратора Vostok. Основная цель проекта - сформировать основу цифровой инфраструктуры для сертификации, регистрации и отслеживания данных, а также сделать блокчейн-технологии простыми в использовании в бизнесе и государственном управлении.

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