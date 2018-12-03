Nvidia представила «самый мощный в мире графический процессор» Titan RTX. Цена

Nvidia представила Nvidia Titan RTX, по собственной оценке, самый мощный в мире графический процессор для настольных ПК для исследований в области ИИ, анализа данных и создания контента.

Благодаря архитектуре Nvidia Turing, Titan RTX (кодовое имя – T-Rex) обеспечивает 130 терафлопс в операциях глубокого обучения и 11 гигалучей в трассировке лучей.

«Turing является самым крупным прорывом Nvidia за десятилетие. Эта архитектура позволила объединить шейдеры, трассировку лучей и глубокое обучение в единой архитектуре GPU, – сказал Дженсен Хуанг (Jensen Huang), учредитель и генеральный директор Nvidia. – Выпуск T-Rex предоставляет мощь архитектуры Turing миллионам самых требовательных пользователей — разработчикам, ученым и создателям контента».

Архитектура Turing, на разработку которой ушло свыше 10 тыс. инженерных лет, стала самым значимым прорывом Nvidia со времен изобретения CUDA GPU. Архитектура обладает новыми RT-ядрами для ускорения трассировки лучей, а также тензорными ядрами с поддержкой смешанной точности вычислений для искусственного интеллекта и инференса.

Titan RTX создан для ресурсоемких приложений и обеспечивает сочетание вычислительных возможностей для искусственного интеллекта, графики с трассировкой лучей в реальном времени, виртуальной реальности нового поколения и HPC-приложений. Новый GPU обладает: 576 тензорными ядрами с поддержкой смешанной точности вычислений с суммарной производительностью в 130 терафлопс в операциях глубокого обучения; 72 RT-ядрами, которые обеспечивают трассировку лучей в реальном времени со скоростью до 11 гигалучей в секунду; 24 ГБ высокоскоростной памяти GDDR6 с полосой пропускания 672 ГБ/с, что вдвое больше, чем у Titan предыдущего поколения, для работы с более крупными моделями и наборами данных; интерфейсом Nvidia NVLink 100 ГБ/с для объединения двух GPU Titan RTX для еще более высокой производительности; высочайшей производительностью и пропускной способностью памяти для редактирования видео 8K в реальном времени; портом VirtualLink для подключения VR-шлемов нового поколения.

Titan RTX превращает ПК в инструмент для ученых и разработчиков в области ИИ. Titan RTX обладает тензорными ядрами для максимально быстрой работы с операциями FP32, FP16, INT8 и INT4, обеспечивая еще более быстрое обучение нейронных сетей и инференс. Вдвое увеличенный объем памяти по сравнению с графическим процессоров Titan предыдущего поколения в сочетании с интерфейсом NVLink позволяет экспериментировать с нейронными сетями и наборами данных большего размера.

Titan RTX – это мощный инструмент для ученых, ускоряющий анализ данных с Nvidia RAPIDS. Библиотеки с открытым кодом RAPIDS легко интегрируются в самые популярные конвейеры для ускорения машинного обучения.

Titan RTX обеспечивает трассировку лучей в реальном времени и возможности ИИ в приложениях для дизайнеров – теперь 5 млн дизайнеров смогут быстрее проводить итерации. Новый процессор также обеспечивает необходимую мощь вычислений и полосу пропускания памяти для редактирования 8K в реальном времени.

Titan RTX будет доступен уже в этом месяце в США по цене в $2,499 тыс.

На российском рынке ускоритель ожидается в январе 2019 г. Розничная цена в онлайн-магазине Nvidia составит 221,99 тыс. руб.