«Ростех» начал поставки нейротренажеров с виртуальной реальностью для реабилитации пациентов

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» начал серийное производство и поставки уникального нейротренажера ReviVR с технологией виртуальной реальности для медицинских учреждений. Комплекс поможет в реабилитации пациентов, перенесших инсульт, травмы спинного мозга и ряда других заболеваний. Стоимость тренажера составляет около 1,5 млн рублей, говорится в пресс-релизе «Ростеха».

Нейротренажер ReviVR погружает пациента с нарушением двигательной функции в виртуальную среду и, совмещая визуальное, слуховое и тактильное воздействие, имитирует процесс ходьбы. За счет стимуляции мозговой активности нейронные связи восстанавливаются, человек «привыкает» к вертикальному положению, что благоприятно сказывается на состоянии пациента.

«Нейротренажер – высокотехнологичный продукт, производством которого в кооперации с учеными занималось наше предприятие, исторически специализирующееся на военных разработках. Трансфер технологий из “военки” в “гражданку” и наоборот – тенденция, которая помогает создавать уникальные продукты, в том числе и для здравоохранения. Мы прогнозируем высокий спрос на ReviVR не только в России, но и за рубежом, где стоимость аналогов значительно выше», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Комплекс состоит из очков виртуальной реальности, пневмоманжетов и специализированного программного обеспечения. ReviVR создан Самарским государственным медицинским университетом (СамГМУ) в сотрудничестве со специалистами ИМЦ концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех). Устройство стало первой разработкой медицинского вуза, переданной в серийное производство крупной российской корпорации, говорится в сообщении.

«Тренажер ReviVR был клинически испытан на пациентах в остром периоде после инсульта – в течение 48 часов после зафиксированного факта нарушения мозгового кровообращения. По результатам тестов баланса Берга пациенты, прошедшие курс реабилитации на тренажере в стационаре, улучшили показатели двигательной активности в два раза, – сказал профессор РАН, директор Института инновационного развития, заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии СамГМУ Александр Колсанов. – Занятия на тренажере показаны не только пациентам, перенесшим инсульт, но также при черепно-мозговых травмах, травмах спинного мозга, при рассеянном склерозе и болезни Паркинсона».