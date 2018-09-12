Обновленный «МойОфис» расширил возможности для интеграции и оптимизация защиты

«Новые облачные технологии» объявила о выпуске обновления продуктов «МойОфис», которое оптимизирует ежедневные процессы работы с документами. В новом релизе доработаны функции защиты документа, рецензирования текста и печати, добавлены новые диаграммы и расширены возможности интеграции.

Одним из важных обновлений «МойОфис» стала разработка новой функции управления доступом к файлу и локальной защиты. Теперь все настольные редакторы «МойОфис» обеспечивают безопасность документов с помощью пароля: открытие защищенных документов, установку и удаление пароля. Стала удобнее работа с документами, доступными только для чтения, в файловом менеджере «МойОфис Документы». Пользователь может выделить и скопировать текст из представлений для просмотра текстовых и табличных документов, презентаций и PDF-файлов, а также отправить документ на печать.

В редакторе «МойОфис Текст» реализовано добавление, редактирование и удаление комментариев, что обеспечивает полный набор средств для работы с документом, включая контроль версионности, рецензирование и комментирование.

Разработчики продуктов «МойОфис» продолжают совершенствовать функцию печати. Веб-редакторы «МойОфис» в новой версии поддерживают системный диалог печати, то есть позволяют печатать документ прямо из браузера.

В настольном приложении «МойОфис Таблица» доработаны и стали более интуитивными настройки печати: установка типовых размеров страницы (А0, А1 и т.д.), выбор альбомной или портретной ориентации, настройка полей; добавлена функция масштабирования страницы.

Продолжается разработка инструментов аналитики и визуализации: теперь в редакторе таблиц можно построить графики с накоплением — гистограмму, линейчатую диаграмму и диаграмму с областями.

«МойОфис» продолжает работу над совместимостью и локализацией. Настольные редакторы «МойОфис» новой версии работают на российском моноблоке «Таволга» с процессором «Байкал». Интерфейсы десктопных редакторов «МойОфис» для ОС Linux теперь доступны на татарском и башкирском языках.

Важнейшим результатом работы команды над обновлениями стал новый Document API — один из инструментов для интеграции приложений в составе МойОфис SDK. Новая версия продукта совместима с операционными системами Windows x32 / x64 и Linux. Реализована функция вставки различных элементов (абзацев, табличных строк, листов, формул), расширены возможности форматирования. Теперь API поддерживает форматы документов DOCX, XLSX, ODT, ODS и PDF/A-1.

«Коммерческий выпуск МойОфис Software Development Kit позволяет выполнить не только полноценную интеграцию офисного пакета с существующими информационными системами клиентов, но и создавать совместные решения с партнерами. Этот продукт востребован нашими заказчиками и партнерами и активно использовался даже на этапе бета-версии. Его выпуск является важным этапом в развитии всей платформы МойОфис», — отметил Евгений Фенюшин, директор по продукту «МойОфис».