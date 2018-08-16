Ларри Эллисон представил автономный сервис Oracle Autonomous Transaction Processing

Председатель совета директоров и главный технологический директор Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) объявил о выпуске в продажу нового сервиса Oracle Autonomous Database Cloud Service для зачад OLTP – автономного облачного сервиса Oracle Autonomous Transaction Processing, обозначив важную веху в реализации компанией стратегии автономных сервисов.

Используя инновационные возможности машинного обучения и автономных вычислений, Oracle Autonomous Transaction Processing обеспечивает сокращение затрат, высокие уровни безопасности, доступности и производительности.

Новый облачный сервис самоуправляемой базы данных Oracle создан для самых требовательных в мире приложений, применяемых в финансовом, государственном секторах, ритейле и на производстве. Сервис поддерживает сложное сочетание высокопроизводительной обработки транзакций, генерации отчетов, пакетных и аналитических рабочих нагрузок. Портфолио сервисов автономной базы данных Oracle Autonomous Database предоставляет организациям самый полный и совершенный набор возможностей СУБД на современном рынке.

«СУБД Oracle - лучшая база данных в мире, и она просто стала намного лучше, потому что теперь она автономная, - сказал Ларри Эллисон. - Это позволяет получить гораздо более надежную, более безопасную систему - систему, которая защищает от кражи данных, доступна 99,995% времени и значительно повышает продуктивность работы организаций и производительность их разработчиков».

Традиционно создание системы управления базами данных требовало экспертов для построения специализированного комплексного программно-аппаратного стека, который необходимо было также вручную обслуживать и поддерживать. Oracle Autonomous Database революционизирует управление данными, используя машинное обучение, чтобы соответствовать принципам самоуправляемости, самозащиты, самовосстановления и обеспечивать экономию, свойственную облакам, за счет масштабируемости и гибкости. С помощью автономных сервисов пользователи могут мгновенно создавать новые автономные базы данных и легко преобразовывать существующие БД, что значительно снижает затраты и время выхода на рынок.

В дополнение к уже выпущенному сервису Oracle Autonomous Data Warehouse новый сервис Oracle Autonomous Transaction Processing может поддерживать комплексное сочетание нагрузок – высокопроизводительную обработку транзакций, генерацию отчетов, пакетную обработку, Интернет вещей и машинное обучение - в одной базе данных, что позволяет упростить разработку и развертывание приложений, реализовать аналитику в реальном времени, использовать возможности персонализации и функции обнаружения мошенничества в применении к реальным транзакционным данным.

Пользователи могут сократить затраты: полная автоматизация операций с базами данных и инфраструктурой сокращает расходы на администрирование до 80%. Эффективность автоматической оптимизации работы базы данных в совокупности с гибкой моделью «оплата за использование» сокращает расходы до 90%.

Снижение рисков: автоматическое применение новейших обновлений безопасности без простоя СУБД устраняет уязвимости к кибератакам. Защита от всех видов сбоев, включая сбои в системе, в работе сети и ошибки пользователя, обеспечивает доступность на уровне 99,995%, или менее 2,5 минут простоя в месяц, включая остановки на плановое обслуживание. Database Vault не позволяет администраторам БД отслеживать пользовательские данные.

Ускорение инноваций: отсутствие необходимости обслуживать базы данных позволяет администраторам БД сфокусировать внимание на получении ценной информации из данных. Разработчики получают более гибкие возможности – они могут мгновенно создавать и без усилий использовать базы данных, которые не требуют ручной настройки. Интегрированные алгоритмы машинного обучения помогают разрабатывать приложения, которые строят прогнозы в режиме реального времени, например, по персонализированным покупкам или для обнаружения мошенничества. Простота модернизации существующих баз данных для миграции в автономное облако дает возможность быстро и легко трансформировать ИТ-инфраструктуру, перевести ее на современную гибкую облачную модель.

Автономная база данных Oracle опирается на 40-летний опыт поддержки большинства самых требовательных приложений в мире. Клиентам легко перейти на нее, поскольку она использует ту же проверенную базу данных Oracle, что и при локальном развертывании СУБД, с теми же функциональными возможностями и интерфейсами. Oracle Autonomous Database поддерживает самые критически важные нагрузки, поскольку она основана на передовых технологиях Oracle Database, с которыми не может соперничать ни один другой продукт. В числе этих технологий – высокопроизводительная вычислительная инфраструктура Exadata, кластеры Real Application Clusters для масштабирования и отказоустойчивости, Active Data Guard для катастрофоустойчивости и Online Data Evolution.

«Самая сложная для администратора БД (DBA) задача - это настройка и сопровождение критически важной транзакционной базы данных, - отметил Карл Олофсон (Carl Olofson), вице-президент IDC по исследованиям программного обеспечения для управления данными. - Помимо изучения статистики, корректировки и настройки, администратор баз данных также должен применять патчи, в том числе обновления безопасности, причем делать это очень часто, что потенциально может повлечь за собой ошибки и нарушить функционирование СУБД. Благодаря облачному сервису Oracle Autonomous Transaction Processing корпорация Oracle устраняет эти проблемные задачи, позволяя администратору баз данных сосредоточиться на более ценной для бизнеса деятельности. Это дает возможность создавать более гибкие, оперативно реагирующие на ситуацию в бизнесе приложения, а также помогает предприятию гарантировать, что его данные не будут скомпрометированы из-за известных уязвимостей».