«Корус Консалтинг» модернизировал инфраструктуру РЦ сети «О'Кей»

ГК «Корус Консалтинг» модернизировала инфраструктуру крупнейшего распределительного центра сети «О’Кей» для обеспечения стабильной работы системы управления складом.

ГК «О'Кей» является одной из ведущих российских розничных сетей по торговле продуктами питания и насчитывает 145 магазинов в крупнейших городах России – в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах. Компания представлена двумя форматами: гипермаркетами под брендом «О’Кей» и дискаунтерами под брендом «ДА!» и управляет четырьмя распределительными центрами.

Сотрудничество «О’Кей» и «Корус Консалтинг» ведется с 2002 года, когда системный интегратор начал реализацию комплексного проекта по внедрению ERP-решения на базе Microsoft Dynamics AX. C начала 2012 года началась работа «Корус Консалтинг» и ритейлера по автоматизации складской логистики, и в настоящий момент все распределительные центры «О’Кей» работают под управлением WMS Manhattan SCALE.

Работа по комплексной техподдержке РЦ «Литвиново» началась с 2017 года и включает себя поддержку автоматизированных рабочих мест и терминалов сбор данных сотрудников центра в режиме 9*5 и поддержку ИТ-инфраструктуры круглосуточно.

«РЦ "Литвиново" – крупнейший распределительный центр Европы, обеспечивающий снабжение всех магазинов “О’Кей” на территории Москвы и Московской области. Бесперебойная работа данного распределительного центра критически важна для развития всей торговой сети. По этой причине было принято решение модернизировать аппаратную часть, отвечающей за функционирование WMS-системы», – отметил руководитель управления по поддержке операционной деятельности ИТ ГК «О’Кей» Александр Карасев.

В ходе работ по модернизации ИТ-инфраструктуры РЦ на базе решения от VMware был построен отказоустойчивый кластер виртуализации. С помощью технологий Microsoft Remote Desktop Services был реализован механизм подключения пользователей как «толстых», так и «тонких» клиентов к системе управления складом WMS Manhattan SCALE. На уровне баз данных отказоустойчивость достигнута с помощью технологии Microsoft AlwaysON Failover Cluster.

Для реализации системы резервного копирования используется программное обеспечение Veeam Backup&Replication. Таким образом специалисты системного интегратора повысили доступность сервиса WMS: в частности, появилась возможность сохранять работоспособность бизнес-процессов после отказа одного или нескольких технических составных компонентов. Дополнительно были минимизированы риски простоя РЦ и сервисные временные окна для обслуживания системы.

«Отказоустойчивая и надежная инфраструктура стоит за успехом работы любого программного продукта и бизнес-приложения. Мы, как эксперты в области создания комплексных инфраструктурных решений, всегда стараемся обеспечить наших заказчиков именно теми решениями, которые позволят им сфокусироваться на задачах их бизнеса, а не на вопросах поддержки ИТ-сервисов», – сказал Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг».