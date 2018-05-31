«Перекресток» сообщил о переносе карт лояльности в приложение «Кошелек»

Приложение «Кошелек» (резидент Фонда «Сколково» компания CardsMobile) и торговая сеть «Перекресток» в рамках Startup Village 2018 подписали соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время пользователи смартфонов с приложением «Кошелек» смогут в один клик зарегистрироваться в программе лояльности торговой сети «Перекресток» и получить доступ к личному кабинету участника программы лояльности и персональным предложениям.

Приложение «Кошелек» с 2013 г. предоставляет владельцам смартфонов возможность перенести свои карты в телефон. Сегодня «Кошелек» — приложение, способное полностью заменить бумажник в кармане пользователя: оно агрегирует в телефоне банковские, транспортные, скидочные карты, купоны и подарочные сертификаты. Сервис интегрируется с CRM крупнейших ритейлеров России, что позволяет легко и удобно перенести существующие карты пользователей в телефон, а также в один клик зарегистрировать пользователя приложения в программе лояльности. Сегодня в числе партнеров приложения такие сети, как «Спортмастер», O’STIN, Sela, «М.Видео», «Улыбка радуги», Подружка, Zenden Group, re:Store, Nike, Lego. Список партнеров постоянно расширяется.

Екатерина Михайлова, руководитель управления программы лояльности торговой сети «Перекресток», сказала: «Приложение "Кошелек" мы рассматриваем как новый дополнительный канал привлечения клиентов в программу лояльности нашей сети. Мы ожидаем, что благодаря этому сотрудничеству мы получим до 15% новых клиентов, оформивших виртуальные карты. Весь функционал, доступный для наших покупателей-участников программы лояльности "Клуб Перекресток", будет предложен и для клиентов, установивших на своих смартфонах приложение "Кошелек". В частности, это возможность накапливать и списывать баллы при совершении покупки, а также получать персональные скидки, дополнительные баллы и участвовать во всех акциях программы лояльности».

Кирилл Горыня, генеральный директор CardsMobile, разработчика приложения «Кошелек», отметил: «Скидочные карты продуктовых сетей входят в тройку самых популярных карт, которые пользователи добавили в приложение "Кошелек". Поэтому партнерство с сетью супермаркетов "Перекресток", самой крупной сетью супермаркетов в России, очень важно для нас и пользователей приложения. У нас уже есть опыт совместных проектов с сетью: в "Кошельке" успешно реализуются электронные сертификаты на покупки в "Перекрестке". Со старта проекта в конце прошлого года через "Кошелек" продано несколько десятков тысяч таких сертификатов. Теперь покупатели торговой сети получат не просто возможность пользоваться удобным сервисом приложения, но и дополнительные бонусы для выгодного шопинга. Мы планируем и дальше развивать наше сотрудничество, чтобы сделать виртуальную карту лояльности "Перекрестка" в "Кошельке" еще полезнее для клиентов».

Ольга Стрелова, директор Центра инновационных технологий для ритейла и ТНП Фонда «Сколково», сказала: «Проект "Кошелек" развивается и растет: с точки зрения аудитории, качества продукта и сервисов и партнерской сети. Мы рады, что "Сколково" выступает площадкой для диалога инновационных ИТ-проектов и большого бизнеса. Уверены, что это только начало успешного сотрудничества компаний».