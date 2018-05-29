Qrator Labs и «Стэп Лоджик» объявили о партнерстве в сфере обеспечения сетевой безопасности

Qrator Labs, специализирующаяся на противодействии DDoS-атакам и обеспечении доступности интернет-ресурсов, и «Стэп Лоджик», крупный российский системный интегратор, объявили о начале стратегического партнерства.

«Стэп Лоджик» предоставляет услуги сетевой и системной интеграции на российском рынке с 1992 г. Интеллектуальную основу «Стэп Лоджик» составляют свыше 300 инженеров и системных архитекторов, сертифицированных ведущими мировыми производителями, такими как Alcatel, APC, Avaya, Crestron, Dell EMC, Extron, FSC, HPE, Huawei, IBM, Microsoft, Oracle, Polycom, SAP, Unify и другими. Благодаря получению партнерского статуса Qrator Labs компания «Стэп Лоджик» сможет включить в свой портфель решения на базе передовых технологий Qrator Labs в сфере безопасности сетевой инфраструктуры.

Команда сертифицированных специалистов интегратора усилит экспертизу в области обеспечения доступности интернет-ресурсов заказчиков и защиты от DDoS-атак любой сложности и масштаба. Специализированный облачный сервис для защиты от DDoS-атак, основанный на сети фильтрации Qrator, обеспечивает круглосуточный мониторинг сетевого трафика клиентов и гарантирует доступность веб-ресурсов в режиме 24/7.

«Мы рады, что команда "Стэп Лоджик" приняла решение присоединиться к нашему партнерскому сообществу. Профессионализм и сильные отраслевые компетенции сотрудников компании в сочетании с универсальным облачным решением Qrator позволят заказчикам сохранить доступность своих ресурсов на высоком уровне и избежать простоев бизнеса», – сказал Александр Лямин, генеральный директор Qrator Labs.

«Создание надежной сетевой инфраструктуры, способной отвечать на постоянно возникающие угрозы и новые методы атак, является сейчас одной из приоритетных задач для бизнеса и государственных организаций. Нам важно предлагать заказчикам актуальные эффективные решения, "заточенные" под их индивидуальные требования, поэтому мы непрерывно работаем над наращиванием компетенций и расширением партнерской сети. Сотрудничество с Qrator Labs является еще одним логическим шагом в этом направлении, и мы уверены, что оно принесет нам много интересных совместных проектов», — отметил Николай Забусов, руководитель департамента информационной и сетевой безопасности «Стэп Лоджик».