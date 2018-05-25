Faberlic и 1С подписали меморандум о сотрудничестве в области развития ERP-решений

На Петербургском международном экономический форуме Faberlic и 1С договорились о сотрудничестве в области развития ERP-решений. Свои подписи под меморандумом о сотрудничестве поставили вице-президент Faberlic Владислав Даванков и директор 1С Борис Нуралиев.

Faberlic – одно из самых динамично развивающихся косметических предприятий в России, входит в топ-100 мирового рейтинга парфюмерно-косметических компаний. Представительства Faberlic открыты в 20 странах. Объем выпускаемой и реализуемой продукции составляет несколько миллиардов рублей в месяц, в сеть прямых продаж входят свыше 5 тыс. партнеров и более миллиона консультантов, заключается более 20 млн сделок в месяц. Ранее Faberlic использовала зарубежную информационную систему, но она перестала справляться с растущими управленческими задачами при развитии бизнеса.

Эффективно поддержать пятикратный рост бизнеса компании удалось новой информационной системе «1С:ERP Управление предприятием 2», она позволяет планировать производство сразу по нескольким направлениям: кислородная косметика, декоративная косметика, парфюмерия и бытовая химия. Система учитывает планы продаж и поставки производственных компонентов более чем на год. Реализует строгие требования учета стандарта GMP для контроля качества сырья и готовой продукции. С помощью «1С:ERP» в компании организовано эффективное управление производством более 6 тыс. наименований продукции. Автоматизирован главный распределительный центр (до 700 млн. единиц хранения более 25 тыс. наименований), обслуживающий поставки в 40 стран мира. Система позволила вдвое снизить трудоемкость и повысить оперативность формирования управленческой отчетности. Удалось обнаружить и преобразовать внутренние процессы, сдерживающие увеличение оборотов компании.

Faberlic планирует дальнейшее развитие своих информационных систем с использованием типовых решений 1С. Для координации работ компании Faberlic и фирмы 1С в области повышения эффективности деятельности крупных торгово-производственных компаний за счет использования передовых ERP-решений, в рамках Петербургского международного экономического форума был заключен меморандум, в соответствии с которым планируется: обмен опытом организации управления распределенными торговыми и логистическими процессами; проработка развития архитектуры информационных систем Faberlic с использованием новых функциональных возможностей «1С:ERP»; дальнейшее развитие функциональности управления процессным производством в «1С:ERP» с учетом опыта применения системы в Faberlic; проработка перспективных технологий Индустрии 4.0 для «Фаберлик будущего».

Владислав Даванков, вице-президент компании Faberlic, сказал: «"Фаберлик" – российская компания, которая занимается импортозамещением, производя на собственных площадях косметику, бытовую химию, одежду и реализуя эту продукцию в 24 странах мира. Нам очень приятно, что мы нашли в лице 1С надежного партнера с помощью которого смогли перевести наши информационные системы с ИТ-продуктов наших уважаемых зарубежных партнеров на программное обеспечение отечественной компании. Безусловно, это очень амбициозная и непростая задача. Но мы уверены в ее успешной реализации».

Борис Нуралиев, директор 1С, отметил: «Гордимся, что ведущие отечественные предприятия выбирают нашу "1С:ERP" для автоматизации самых сложных задач, что наш программный продукт поддерживает рост российского бизнеса и его продвижение на зарубежные рынки. Соглашения о сотрудничестве, которые мы заключаем с лидерами различных отраслей реального сектора, позволяют нам учитывать их опыт при совершенствовании ERP-систем и усиливать позиции 1С на рынке».