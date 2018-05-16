«Рикор» разработал собственную систему управления сервером

«Рикор», российский инновационный холдинг, объявил об окончании разработки программной части собственной системы управления сервером (baseboard management controller, BMC). Выход системы «Рикор» на рынок станет принципиальным шагом вперед как для российского ПО в целом, так и с точки зрения импортозамещения в сфере высоких технологий.

Разработка ПО осуществлена на основе проекта с открытыми кодами (openbmc): «Рикор» предоставит пользователям системы доступ к исходным кодам для дальнейшей сертификации или внесения необходимых изменений. «Рикор» гарантирует, что система не содержит несанкционированных модулей программного обеспечения – «закладок».

Встроенное программное обеспечение BMC «Рикор» представляет собой адаптированную для выбранного чипа версию Linux.

В части функционального наполнения BMC «Рикор» реализует следующие процедуры: контроль присутствия исполнительных вычислительных устройств на плате (CPU, DDR, PCH); контроль процедуры подачи питания на исполнительные вычислительные устройства; осуществление управления скоростью вращения вентиляторов, предназначенных для охлаждения как непосредственно вычислительных устройств, так и воздуха внутри корпуса изделия; реализация системы IPMI; реализация возможностей удаленного управления и администрирования сервера (передача сигналов управления питанием, включением/выключением, а также информирование пользователя о текущем состоянии сервера).

«В планах компании разработать и выпустить на рынок полный спектр оборудования и программного обеспечения для организации ИТ-инфраструктуры российских предприятий, – сказал Б. Иванов, вице-президент «Рикор». – Наша cтратегия заключается в разработке и выпуске продукции высочайшего качества с тем, чтобы российский потребитель вместо ИТ-комплектующих и ПО, поставляемых из Европы, Азии и США, делал выбор в пользу произведенных в России на заводе "Рикор"».

Ранее «Рикор» сообщал об успешном завершении первого этапа тестирования совместимости серверов на базе серверных платформ собственного производства с российскими операционными системами (ОС) и средствами защиты информации (СЗИ). Также на предприятии холдинга была разработана линейка серверных корпусов, собранный полностью из комплектующих российского производства, предназначенный для применения во всех сегментах ИТ-рынка – от стандартных серверов для решения web-задач до высокопроизводительных систем обработки больших данных. Кроме того, на заводе «Рикор Электроникс» была завершена модернизация линии под серийное производство материнских серверных плат, сопоставимых по качеству с аналогами таких мировых лидеров, как Supermicro, Huawai, Inpsur, Asus и др, и на 10-15% ниже по их стоимости.