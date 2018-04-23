«Галактика» объявила о переходе на импортозамещающий стек и о рекордном росте

«Галактика», российский разработчик национальной ERP-cистемы и бизнес-приложений для автоматизации процессов управления ресурсами крупных предприяти, подвел итоги деятельности 2017 г. и показал рекордный рост выручки, который составил 47% по отношению к предыдущему году. Об этом объявили на прошедшей 19 апреля конференции корпорации – «Галактика Business Day».

«Рост интереса к рынку разработки российских комплексных решений связан с политикой импортозамещения в сфере ИКТ. В то же время реализация крупных проектов на отечественных платформах продемонстрировала технологический, функциональный и организационный потенциал российских вендоров, что послужило объективным фактором для существенного увеличения новых проектов, – отметил председатель правления корпорации «Галактика» Дмитрий Черных. – Направления деятельности в области импортозамещения реализовываются в сотрудничестве с "Транснефтью", РЖД, "Аэрофлотом". Объемная работа проводится в оборонно-промышленном комплексе и госсекторе. С целым рядом организаций ведется детальная проработка совместных планов. В целом, на базе наших решений в 2017 г. стартовало более 50 новых крупных проектов. Это находит свое отражение и в 30% росте штата корпорации. Сейчас численность структурных компаний и подразделений составляет более 1 тыс. сотрудников».

За последнее время были начаты проекты цифровизации от уровня конечного предприятия до задач национального масштаба в рамках концепции «Индустрия 4.0»: в «Туполеве», «Энергомаше», стартовал комплексный проект в КРЭТ, охватывающий все ключевые направления цифровизации предприятий радиоэлектронной промышленности. Также ведется проработка инфраструктурного проекта с Министерством промышленности и торговли РФ по реализации ключевых задач построения единого информационного пространства предприятий промышленности.

Стратегические планы корпорации «Галактика» включают развитие национальной платформы цифровизации. В рамках реализации этой задачи создаются центры компетенций по решениям на базе ведущих компаний-интеграторов и дочерних ИТ-структур компаний-заказчиков. Ярким примером является сотрудничество с ОЦРВ «РЖД».

Высокий рост количества проектов на базе продуктов «Галактики» способствовал существенному расширению партнерской сети, в которую входят стратегические, функциональные и технологические партнеры. В их числе крупнейшие консалтинговые компании, интеграторы, разработчики ПО и оборудования. За 2017 г. было заключено более 120 новых партнерских договоров и соглашений.

Для реализации стратегических планов по развитию национальной платформы цифровизации сформирована дорожная карта развития архитектуры решений корпорации на основе отечественных и импортонезависимых технологий на ближайшие 1,5 года. Она включает новый продукт «Галактика ЕСМ.CORP» - управление нормативной документацией, корпоративной отчетностью и электронным контентом. Также была представлена единая интеграционная шина «Галактика ESB», которая является универсальным инструментом, обеспечивающим работу различных систем в едином информационном пространстве.

В середине 2018 г. планируется завершить масштабную работу по поддержке СУБД Postgres SQL всеми флагманскими продуктами корпорации – «Галактика ERP», «Галактика EAM» (управление производственными активами) и «Галактика AMM» (управление производственными процессами), что позволит функционировать единой бизнес-логике на четырех типах СУБД (Oracle, Microsoft, Pervasive и Postgres). Также в 2018 г. будет реализован единый клиент для ключевых продуктов корпорации, а в дальнейшем и все их сервера бизнес-логики станут кросс-платформенными.

«Накопленный нами 30-ти летний опыт создания ведущих в своем классе высокопроизводительных, масштабируемых, полнофункциональных решений, поддерживаемых нами как вендором централизовано, дает нам возможность быть полноправными партнерами Центров компетенций программы «Цифровая экономика», – отметил Дмитрий Черных.