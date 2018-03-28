Apple представила новый iPad 9,7 дюйма и новую учебную программу. Цена

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, Текст: Владимир Бахур

Apple объявила о выпуске нового iPad 9,7 дюйма с поддержкой Apple Pencil и новых программ, рассчитанных на развитие креативности учащихся для более успешного обучения. Благодаря новой бесплатной программе «Креативность для каждого» преподаватели смогут внедрить такие творческие занятия, как рисование, музыка, фото- и видеосъёмка, в учебные планы по любому предмету.

Новая программа встанет в один ряд с инициативой Apple под названием Everyone Can Code — обе эти уникальные программы помогают преподавателям поддерживать интерес и увлечённость учеников.

Программа «Креативность для каждого» рассчитана на использование нового iPad 9,7 дюйма и Apple Pencil откроют преподавателям и учащимся новые возможности для творчества. Это мощное многофункциональное устройство с большим дисплеем Retina, процессором A10 Fusion, улучшенными камерами и сенсорами. iPad портативен, удобен и способен работать без подзарядки весь день. На iPad преподаватели и учащиеся смогут использовать мощные бесплатные встроенные приложения — Pages, Numbers, Keynote, GarageBand, Clips и iMovie, — а также ещё более 1 300 000 приложений для iPad, доступных в App Store.

Apple объявила о выпуске нового мощного приложения «Задания», с помощью которого преподаватели могут выдавать задания и следить за успехами учащихся, а также использовать в процессе обучения широкие возможности других доступных приложений. «Задания» — логическое продолжение популярного приложения «Класс», которое было разработано Apple для более удобного применения устройств iPad в сфере образования и простого управления ими. Приложения «Задания» и «Класс» помогают преподавателям и IT-администраторам использовать максимум возможностей, предоставляемых технологиями Apple, в учебном процессе.


«Творчество позволяет увлечь учащихся на более глубоком уровне, и мы рады, что способны помочь преподавателям внести его элемент в учебный процесс, — сказал Филип Шиллер, старший вице-президент Apple по всемирному маркетингу. — Мощь iPad, возможности для творчества, которые открывает Apple Pencil, более миллиона приложений для iPad, доступных в App Store, разнообразие учебных программ Everyone Can Code и «Креативность для каждого», уникальные приложения «Класс» и «Задания», позволяющие централизованно управлять применением технологий для развития учащихся, — мы уверены, что всё это позволит поднять уровень обучения и креативности так, как может только Apple».

Программа «Креативность для каждого» представляет собой ряд бесплатных ресурсов для обучения и учебных пособий, c помощью которых преподаватели смогут легко внедрить элементы рисования, музыки, фото- и видеосъёмки в любые изучаемые темы, уроки и задания. Программа предоставляет учащимся множество возможностей для самовыражения и помогает им раскрывать и развивать новые умения.

Программа «Креативность для каждого», разработанная при участии преподавателей и специалистов творческих профессий, содержит пособия для учителей и учеников, планы уроков, идеи и примеры, используя которые преподаватели смогут внести элемент творчества и взаимодействия в такие дисциплины, как родной язык, математика, физика и история. Например, учащиеся могут применять встроенную камеру iPad при изучении фракталов или знакомиться с понятием симметрии, используя Apple Pencil и такие приложения, как Tayasui Sketches.

Этой весной в магазинах Apple Store в рамках регулярных мероприятий Today at Apple для преподавателей начнут проводить семинары «Креативность для каждого». В 501 магазине Apple в 21 стране уже прошли почти 5000 практических семинаров «Вторник для преподавателей», посвящённых программированию, разработке приложений, созданию видеофильмов, музыки, презентаций, таблиц и многому другому.

«Задания» — новое приложение, которое помогает преподавателям разрабатывать и выдавать задания, следить за успехами учащихся и применять в учебном процессе широкие возможности других доступных приложений. Используя функцию «Материалы», можно создавать и отправлять ученикам задания с вложениями почти любого типа — от веб-ссылок до документов и файлов PDF.

Используя «Задания», преподаватели получат в своё распоряжение всю мощь и широкие возможности приложений, доступных на iPad. Они смогут легко выбирать конкретные задачи и открывать нужные разделы приложений на устройствах своих учеников. Поддержка «Заданий» уже внедряется в таких популярных приложениях для учёбы, как Nearpod, Tynker и Kahoot.

На iPad уже существует обширная экосистема приложений для сферы образования. С помощью новой платформы ClassKit разработчики могут легко внедрить в свои приложения поддержку «Заданий», чтобы дать преподавателям возможность выдавать задания и следить за успехами учащихся.

Приложение «Класс», помощник для преподавателя, позволяющее управлять устройствами iPad учащихся, проводить уроки, следить за успеваемостью и отправлять материалы, теперь доступно на Mac.

Приложение «Класс» позволяет преподавателям одновременно открывать на устройствах всех учащихся приложения, книги и веб-сайты, а также отправлять и получать документы. Используя «Класс», преподаватели могут во время занятий просматривать экраны на устройствах учеников, чтобы они не отвлекались, назначать общие iPad конкретным ученикам на время урока и даже сбрасывать пароли учащихся. Версия приложения для Mac будет доступна в бета-версии с июня.

В iCloud можно хранить документы и творческие проекты учащихся. Они всегда будут актуальны, защищены и доступны с любого устройства. С сегодняшнего дня у любого преподавателя и ученика с управляемым Apple ID появится доступ к 200 ГБ пространства iCloud — бесплатно.

Учебным заведениям новый iPad будет доступен на сайте Apple для Образования по цене от 23 990 руб.

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