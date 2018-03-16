«М.Видео» и КРОК автоматизировали управление мобильными устройствами для продавцов в рознице

Компания «М.Видео», российская розничная сеть электроники и бытовой техники, входящая в Группу САФМАР Михаила Гуцериева, в партнерстве с системным интегратором КРОК внедрила решение VMware AirWatch для удаленного управления и контроля мобильных устройств продавцов. В результате, активация, настройка и обновление более 2 тыс. планшетов и фаблетов с уникальным ПО для персонализированной работы с клиентами происходит в кратчайшие сроки и при высоком уровне информационной безопасности.

Решение VMware AirWatch позволяет визуализировать все смартфоны и другие устройства, с которыми работают продавцы, с помощью единого интерфейса. Как только новая версия приложения для работы продавца с клиентом готова к установке, сервис VMware AirWatch запускает и контролирует обновление ПО на всех гаджетах. Процесс обновления 2 тыс. планшетов в более чем 200 магазинах проходит практически одномоментно, на порядок увеличивая скорость внедрения изменений. Для сравнения, чтобы перенастроить устройства вручную только в одном магазине без учета транспортировки оборудования техническим специалистам, требуется около недели.

Система собирает статистику о ходе развертывания обновлений и настройки приложения, а также фиксирует факты и причины сбоев, что позволяет оперативно реагировать и устранять неполадки. Удаленная настройка и контроль мобильных устройств осуществляются при высоком уровне информационной безопасности. Так, VMware AirWatch использует методы хранения данных, предотвращающие их кражу. А если устройство было утеряно, украдено или перестало выходить на связь с сервером, корпоративное приложение вместе со всеми данными будет автоматически удалено при первом выходе в сеть.

«В прошлом году мы начали процесс диджитализации розницы – снабдили продавцов мобильными устройствами с «умным» ПО для более качественного персонализированного сервиса в торговом зале. Как следствие, покупатели становятся более лояльными, что отражается на продажах. Поэтому нам важно, чтобы проекты, в которых задействованы наши мобильные сотрудники, развивались быстро и были адаптивными к развитию и совершенствованию. Внедренная КРОК система VMware AirWatch позволяет не только существенно ускорить бизнес-процессы, но и обеспечить высокий уровень информационной безопасности», — отметил директор по информационным технологиям «М.Видео» Сергей Сергеев.

Специалисты компании КРОК совместно с IT-департаментом «М.Видео» поддерживают работоспособность системы. При этом эксперты ритейлера отвечают за первую и вторую линию техподдержки, КРОК – за третью. Проект внедрения и интеграции решения на базе VMware AirWatch в существующую IT-инфраструктуру «М.Видео» занял полтора месяца.

«Тенденция оснащения персонала мобильными устройствами активно развивается на российском рынке. Она востребована в банках, страховых, логистических компаниях и, конечно, в ритейле. «М.Видео» реализует уникальный по масштабу и функционалу проект цифровой трансформации традиционных продаж, поэтому КРОК, обладая значительным опытом внедрения решений EMM (Enterprise Mobility Management), был рад присоединиться к процессу и оказать услуги по автоматизации и обеспечению безопасности их бизнеса», — сказал руководитель направления инфраструктурных решений КРОК Иван Шумовский.

«М.Видео» в 2017 г. в рамках проекта «Сделка здесь и сейчас» (Real Time Dealing) перевел продавцов более 200 магазинов по всей России на работу с мобильными устройствами. Консультанты могут идентифицировать каждого покупателя по номеру телефона, помочь ему с выбором, сравнить особенности выбранных моделей и с учетом всех возможных вариантов скидок – накопленных бонусов, текущих акций, гарантии лучшей цены и пр. – сделать клиенту выгодное именно для него, индивидуальное предложение. Если клиент не готов принять решение о покупке, продавец для него формирует так называемую омни-корзину, т.е. делает предварительный заказ и отправляет покупателю на почту. Пилотный проект в 30 магазинах доказал эффективность мобильных технологий – в среднем продажи выросли до 5%, в некоторых точках разница достигла двузначных показателей, число постоянных покупателей в этих магазинах выросло на 30%.