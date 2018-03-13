В реестр ФНС России включена касса «Кассатка-1Ф» от «Чек Онлайн»

ГК Comepay объявила о включении в реестр контрольно-кассовой техники ФНС России своей новой кассы «Кассатка-1Ф». Модель внесена в реестр на основании приказа ФНС России № ЕД-7-20/138@ от 12.03.2018 и доступна в продаже.

В феврале 2017 года группа компаний Comepay впервые заявила о разработке нового семейства онлайн-касс, которые будут включать в себя систему управления и автоматизации торговли для малого и среднего бизнеса.

По словам генерального директора «Чек Онлайн» Константина Шитикова, линейка умных касс представляет готовые решения, как для обычных магазинов, небольших палаток, так и для курьерских служб, кафе и ресторанов: «Команда специалистов «Чек Онлайн» провела анализ состояния современного ритейл-рынка и поняла, что пора предлагать продавцам более технологичные решения, заменив старые товаро-учётные системы и кассы на новые. Для интернет-магазинов мы уже внедрили сервис по аренде касс chekonline.ru, а для розничной торговли разработали простую в использовании смарт-кассу, соответствующую нынешнему законодательству, которую можно купить или арендовать для своей торговой точки. На сегодняшний день модель кассы под названием «Кассатка-1Ф» внесена в реестр и поступила в продажу».

«Кассатка-1Ф» стала первой онлайн-кассой из семейства умных касс, включенной ФНС России в реестр контрольно-кассовой техники, помогающей предпринимателям соответствовать требованиям 54-ФЗ. Другие модели из серии «Кассатка» находятся в разработке, однако уже известна информация о двух предполагаемых новинках: кассы для крупных торговых точек — в том числе для кафе и ресторанов, а также, мобильной онлайн-кассы для курьерских служб.

Посмотреть «Кассатку» в работе можно будет на выставке ECOM, которая пройдёт в мае 2018 года в КВЦ Сокольники. Однако уже сейча касса доступна для покупки, и компания начала принимать предзаказы на сайте kassatka.me http://kassatka.me/#/— здесь можно посмотреть модели касс, их комплектацию, цену покупки или аренды.

Кассовый аппарат работает под управлением Android и может использоваться как для стационарной точки продаж с подключением к Интернет по Ethernet, так и для разъездной торговли. В данном случае касса может передавать данные в ОФД через Wi-Fi или через сеть мобильного оператора. Для владельца кассы доступен личный кабинет, где видна вся информация по продажам, номенклатура, чеки, остатки, отчёты о продажах и другая необходимая информация. Личный кабинет позволяет управлять бизнесом удалённо. С помощью встроенного сервиса видеонаблюдения можно отслеживать работу кассиров в реальном времени, а также загружать номенклатуру товаров и выгружать данные о продажах в товаро-учётные системы.

Помимо выпуска новой кассы пресс-служба компании поделилась информацией об одноимённом торговом-эквайринге «Кассатка card». Беспроводной считыватель карт разработан специально для торговых и сервисных компаний с небольшим и средним оборотом, которые смогут позволить себе подключение к эквайрингу. «Кассатка card» принимает к оплате банковские карты и платёжные системы Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay.